Verkstadstekniker sökes till Unanders Motor AB i Sollefteå
Unanders Motor Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sollefteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sollefteå
2026-07-16
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Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar att arbeta med motorfordon? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Unanders Motor AB söker nu en verkstadstekniker som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta med service, reparation och felsökning av marknadsledande produkter från Lynx, Can-Am och Husqvarna inom skog och trädgård.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av snöskotrar, fyrhjulingar samt skogs- och trädgårdsmaskiner.
Felsökning och diagnostik.
Montering och iordningställande av nya maskiner.
Bidra till att verkstaden håller hög kvalitet och god ordning.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har ett tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har en positiv inställning och ett gott kundbemötande.
Erfarenhet av fordonsmekanik eller arbete med småmotorer är meriterande, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och viljan att lära.
Vi erbjuder
Hos Unanders Motor AB blir du en del av ett familjärt företag med engagerade kollegor och varierande arbetsdagar. Du får möjlighet att arbeta med välkända varumärken och utvecklas i en bransch där ingen dag är den andra lik.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen med din ansökan till Unanders Motor AB i Sollefteå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: ann@unandersmotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unanders Motor Aktiebolag
(org.nr 556219-9447)
Söderleden 1 (visa karta
)
881 35 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Filialen Sollefteå Kontakt
Ann Strindlund ann@unandersmotor.se 0620-15600 Jobbnummer
10004180