Verkstadstekniker plåtbearbetning
Kalmar Vattenskärning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kalmar Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kalmar
2026-07-01
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Vi söker en industriplåtslagare till vårt team.
Hos oss arbetar du i ett mindre företag där arbetsuppgifterna är varierande och där alla hjälps åt. Därför är det viktigt att du är flexibel och villig att lära dig flera delar av verksamheten.
Arbetsuppgifter exempel:
Kantpressning
Gängning
Putsning och gradning
Valsning
Truckkörning
Ritningsläsning
Materialhantering
Övriga verkstads- och produktionsuppgifter
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har ett tekniskt intresse
Gillar att arbeta praktiskt
Har lätt för att samarbeta i grupp
Tar ansvar och visar initiativ, självgående på sikt
Ett allmänt intresse för mekanik, och gilla att skruva och bygga på fritiden är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-01Erfarenheter
Plåtbearbetning är meriterande men inget krav. Vi erbjuder internutbildning för rätt person och lägger stor vikt vid personliga egenskaper, engagemang och viljan att lära sig yrket.
Vi välkomnar företrädelsevis yngre sökande men det viktigaste är att du har rätt inställning och passar in i vårt team.Övrig information
Truckkort är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Endast via mail
E-post: jonas@kvab.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Vattenskärning AB
(org.nr 556847-4026), http://www.kvab.eu
Torsåsgatan 1 C (visa karta
)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Crantz jonas@kvab.eu Jobbnummer
9986793