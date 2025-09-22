Verkstadstekniker
Still Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-09-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Still Sverige AB i Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
, Ystad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och kompetent verkstadstekniker till vår verkstad i Malmö. Är du en problemlösare med ett starkt tekniskt intresse och en passion för att leverera högkvalitativa resultat? Då kan detta vara din drömroll!
I denna mångsidiga tjänst får du möjlighet att arbeta med hela processen kring våra truckar, från felsökning till både enkla och komplexa reparationer. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa optimal prestanda och driftsäkerhet för vår maskinpark.
Det här erbjuder vi:
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får nyttja och kontinuerligt utveckla din tekniska expertis. Vi värdesätter en proaktiv inställning, noggrannhet och förmågan att arbeta självständigt, men också att bidra till ett positivt och samarbetsorienterat team.
Om du är en tekniskt driven person med praktisk förmåga och en ambition att växa professionellt, uppmanar vi dig att söka denna spännande möjlighet. Hos oss får du chansen att göra skillnad!
Uppgifter och kvalifikationer:
Som verkstadstekniker hos STILL kommer du att vara en viktig del i vår process att utföra service, klargöra, reparera och rekonditionera truckar inför uthyrning och försäljning från huvudkontoret.
Vi söker dig som:
• Besitter djupgående kunskaper inom el, diesel, hydraulik och mekanik
• Har gedigen erfarenhet som verkstadstekniker, gärna med inriktning på truckar eller liknande maskiner.
• Kan arbeta självständigt men också trivs i ett team.
• Har en god servicekänsla, är noggrann och ansvarstagande.
• Innehar god datorvana.eftersom arbetet innefattar en del arbete i datoriserade system
Hitta din plats i vårt lag
STILL är en världsledande leverantör av intralogistiska lösningar för truckar och lagerteknik. Vi ingår i koncernen KION Group som med cirka 40 000 medarbetare globalt är en av marknadens starkaste aktörer. Hos STILL Sverige får du tryggheten med att jobba inom en stor koncern kombinerat med lokal gemenskap, flexibilitet och korta beslutsvägar.
På STILL Sverige har vi kommit dit vi är tack vare våra grymma kollegor - vi är ett superlag! Vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. I Malmö är vi ett glatt gäng som ställer upp för varandra.
Hos oss har du möjlighet att bli en nyckelspelare i ett växande företag där ditt arbete kommer ha ett stort inflytande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete med stor frihet. Häng med oss på resan till toppen!
Vi letar efter key players, är du intresserad?
Vi ser fram emot din ansökan! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christian Liljekvist, Used Truck Manager, på telefon 0706 674710 eller via e-post på christian.liljeqvist@still.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Still Sverige AB
(org.nr 556006-8388), http://www.still.se
Stenåldersgatan 13 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Still Sverige AB Kontakt
Affärsområdeschef Begagnat & Hyra
Christian Liljekvist christian.liljekvist@still.se Jobbnummer
9519923