Verkstadssnickare inom trä- och möbelindustri
Boge Kompetens AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Tranemo Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Tranemo
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Är du en skicklig verkstadssnickare som brinner för kvalitet och hantverk? Vill du arbeta i ett företag där tradition möter utveckling - där du får vara med hela vägen från ide till färdig produkt?
Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Månstads Snickeri AB är ett växande företag och har i över 75 år skapat hantverk av högsta kvalitet.
Vi söker nu, för vår kunds räkning, en verkstadssnickare inom trä- och möbelindustrin.
Tillverkningen sker i egen verkstad i Månstad sedan 1948.
Du kommer att vara med i hela processen från tillverkning till montering.
Du jobbar tätt ihop med kund och är lyhörd för kundens önskemål.
Du kommer att jobba självständigt men även i par.
Hög kvalité, god service och leveranssäkerhet är Månstad Snickeris viktigaste motton. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från trä- och möbelindustrin och som trivs i en praktisk och varierande roll.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet inom sågning och fräs
Viljan att utvecklas och dela med dig av dina kunskaper.
Tycker om att hjälpa till med produktutveckling och produktförbättring.
Förstår vikten av att göra ett bra arbete, hålla tider och skapa bra arbetsklimat för dig och dina kollegor.
Tycker om att planera ditt arbete och ta ansvar.
Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarsfull.
Du är händig, självgående, framåt och har ett positivt sätt i bemötandet av medarbetare och kunder.
Meriterande:
Om du har erfarenhet inom CNC
Kunskap inom ytbehandling och sprutmålning
Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner sker på svenska. Om tjänsten
Omfattning: Heltid, dagtid.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön.
Tjänsten är en direktanställning hos Månstads Snickeri AB, med rekryteringsstöd från Boge Kompetens AB. Så ansöker du
All kontakt går via oss på Boge Kompetens och presenteras sedan till vår kund.
Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult
Ramona Andersson
0321-531432 ramona@bogekompetens.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med din ansökan! Om företaget
Boge Kompetens AB är ett lokalt förankrat bemannings- och rekryteringsföretag i Ulricehamn.
Vi arbetar nära både kunder och medarbetare, med fokus på långsiktiga relationer, kvalitet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat - och söker dig som vill göra detsamma! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943), http://bogekompetens.se/lediga-jobb/?
523 31 MÅNSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960242