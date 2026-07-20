Verkstadspersonal/Transformatortillverkning
Nodica Group AB / Maskiningenjörsjobb / Alvesta Visa alla maskiningenjörsjobb i Alvesta
2026-07-20
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Vi växer kraftigt och söker nu ytterligare verkstadspersonal till vår fabrik i Vislanda.
Vår verkstadspersonal tillverkar kundunika spolar, magneter, transformatorer och kringutrustning, som framför allt används inom forskning och cancerbehandlingar.
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara inom transformatortillverkning där moment som lindning, limning/lödning, montering samt test ingår. Övriga arbetsuppgifter samt tillverkning av andra produkter förekommer.
Vårt verkstadsarbete kväver hantverkskunskap, noggrannhet, struktur, engagemang, effektivitet och att allt utförs med högsta kvalitet. Till hjälp finns, förutom kunniga kollegor, bl.a. kompletta tillverkningsunderlag, mallar, 3D ritningar och testprotokoll.
Vem är du?
Vi söker engagerade, ansvarstagande och praktiskt lagda personer med hög arbetsmoral och social kompetens. Du är noggrann och strukturerad samtidigt som du är effektiv, flexibel och ödmjuk inför uppgiften. Det är meriterande om du har traverskort, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Du ska arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt fungera som en förebild för vårt företag och våra produkter. Vi värdesätter hög arbetsmoral och laget framför jaget. Du är bra på att samarbeta men kan när så krävs även arbeta självständigt samt skapa och vårda relationer med chefer och kollegor. Du förväntas bidra och komma med förslag till utveckling och kvalitetsförbättring samt återrapportera problem och brister.
Du behärskar obehindrat svenska i tal och skrift samt gärna viss engelska. Då vi har vissa restriktioner inom epoxigjutning är det viktigt att du inte har astma eller andra luftvägsbekymmer. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare i ett stabilt och framgångsrikt företag med stark tillväxt och där trivselfaktorn är hög.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt ök. Placeringsort: Vislanda, Småland
Urval sker löpande men återkoppling på ansökningar samt ev intervjuer sker efter semesterperioden
Scanditronix Magnet AB konstruerar och tillverkar spolar och magneter för användning inom Forskning, MedTech och Industri. Våra kunder är internationella forskningslaboratorier och företag verksamma bl.a. inom cancerbehandling. Vi är idag drygt 60 anställda och har en exportandel på ca. 70%. Vi finns i Vislanda Småland, där vi har vår tillverkning, montering, test, konstruktion/utveckling, inköp, företagsledning, etc.
Mer information om företaget hittar du på www.scanditronix-magnet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodica Group AB
(org.nr 556616-3605), https://scanditronixmagnet.careers.haileyhr.app/
Olvägen 28 (visa karta
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342 50 VISLANDA Arbetsplats
Scanditronix Magnet Jobbnummer
10007548