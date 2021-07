Verkstadspersonal sökes till Bålsta - Solhem Husbil AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Håbo

Solhem Husbil AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Håbo2021-07-07Solhem Husbil AB är ett snabbväxande och mycket framgångsrikt företag.Vi är ett härligt gäng på 10 personer som arbetar i helt nya lokaler på Björnängsvägen 6 i Bålsta.I samma lokal bedriver vi även Sveriges största husbilsuthyrning McRent Stockholm.Vi kommer under 2021 att hyra ut 70 husbilar.Tillsammans med Mc Rent växer vi nu nationellt. Detta gör att alla som finns med i företaget under vår expansionsfas har goda möjligheter för utveckling tillsammans med oss. Tillsammans sätter vi gränserna för vår gemensamma framgång.Personen vi söker är:Organiserad, intresserad av fordon, teknik och har nära till hands både verktyg och materiella ting.Öppen för nya utmaningar, snabba ändringar och viljan att lära sig om både gamla som nya produkter.Tydlig och van i kommunikationen med kunder och leverantörer.Flexibel - då vi arbetar i en bransch som är säsongsbaserad och vissa perioder kan vara hektiska.En stark fördel är om du har tidigare erfarenhet av husbilar eller ett intresse kopplat till husbilsbranchen.Känner du att du passar in på en del av ovanstående?Sök tjänsten som verkstadsmekaniker hos oss!Arbetet består av kundkontakt på plats, per telefon och mail, branschmässor, hantering av reparationer och ny monteringar.Grundläggande tekniska kunskaper om fordon och husbilar är också en fördel.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-31Solhem Husbil ABBjörnängsvägen 674634 BÅLSTA5852696