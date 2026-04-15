Verkstadspersonal/Rekond sökes till Bilvalet
2026-04-15
Vi söker en självgående och ansvarsfull fordonstekniker till vårt härliga team. Vi söker både sommar personal till vår verkstad samt rekond som kan resultera i en tillsvidareanställning.
Vi söker en självgående och ansvarsfull fordonstekniker till vårt härliga team. Vi söker både sommar personal till vår verkstad samt rekond som kan resultera i en tillsvidareanställning.

Bilvalet på Gotland är sen 2011 en fullserviceanläggning där har vi agenturen för Toyota person- och transportbilar. Vi är idag 12 anställda som arbetar med verkstad, plåt och försäljning. Vi erbjuder bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon och arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar kvalitet, säkerhet och miljö.
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete som omfattar allt från service till reparationer och felsökning, allt enligt tillverkarens riktlinjer samt säkerställer att arbetet utförs med högsta kvalitet och på utsatt tid. Som auktoriserad fullserviceverkstad för Toyota utför vi även arbeten inom glasskador, skadereparationer och däckverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ljusa och välutrustade lokaler med god arbetsmiljö. Vi är en trygg och stabil arbetsplats och arbetar aktivt för att skapa en trivsam arbetskultur där du som medarbetare kan utvecklas och trivas långsiktigt. Vi satsar på våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder bland annat löpande utbildningar via Toyota Academy, vi har dessutom kollektivavtal vilket innebär en trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning inom fordonsteknik, erfarenhet av att arbeta med fordonsreparationer och felsökning. Det är meriterande om du har erfarenhet från Toyota bilar, samt erfarenhet av glasreparationer och AC-arbeten. Du har goda tekniska kunskaper och lätt för att tillgodogöra dig information på svenska och engelska. Vi sätter stort värde i att du har en positiv syn på problem och har lätt för att samarbeta då teamkänslan är mycket viktig för oss. Vi ser det som en självklarhet att du är serviceinriktad och med ett öga för kundens bästa, och håller dig uppdaterad om utvecklingen i branschen. God datorvana och B-körkort är ett krav.
Skicka din ansökan snarast då vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: david.andersson@davidanderssonmotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilvalet På Gotland AB
(org.nr 556163-6951)
Skarphällsgatan 19 (visa karta
)
621 22 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
