Verkstadspersonal (cyklar & trädgårdsmaskiner)
Rundgrens Cykel & Motor / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Klippan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Klippan
2025-11-06
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rundgrens Cykel & Motor i Klippan
Vi söker dig som gillar att skruva, felsöka och ge nytt liv åt både cyklar och trädgårdsmaskiner!
I vår verkstad servar och reparerar vi allt från cyklar och gräsklippare till motorsågar och trimmers. Nu letar vi efter en pålitlig mekaniker som trivs med ansvar och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Om rollen:
Service, reparation och underhåll av cyklar och trädgårdsmaskiner
Kundkontakt vid inlämning och utlämning
Bidra till att verkstaden flyter på smidigt och effektivt
Hjälpa till i butiken vid behov
Vi tror att du är:
Självgående och tar egna initiativ
Noggrann, lösningsorienterad och har tekniskt intresse
Positiv och trivs med att ge bra service
Erfaren av verkstadsarbete (eller mycket intresserad av att lära dig)Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Innehar minst B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
För oss är det lika viktigt vem du är som vad du kan. Vi söker en person som tar egna initiativ, är positiv och gillar att hugga i - det är egenskaper som gör att man trivs och utvecklas hos oss.
Som ett mindre företag erbjuder vi variation och gemenskap. Hos oss blir du en viktig del av ett litet team där alla hjälps åt och där besluten tas nära verksamheten. Du får möjlighet att påverka ditt arbete och växa i din roll.
Arbetet är omväxlande - du möter kunder, håller butiken ren och trivsam och jobbar praktiskt i verkstaden. Här märks dina insatser direkt, och du blir en del av en familjär arbetsmiljö med schyssta villkor och produkter som gör skillnad i människors vardag.
Vi arbetar främst under våra öppettider: vardagar 9.00-18.00 och lördagar 10.00-13.00, men arbete utanför dessa tider kan förekomma vid behov.
För rätt person vill vi gärna erbjuda en fast tjänst med 6 månaders provanställning.
Om vi inte hittar den perfekta matchningen direkt, börjar vi gärna med en timanställning - och finns viljan och engagemanget där, kan det växa till en heltidstjänst.
Vänta inte med och skicka in din ansökan - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@rundgrenscykel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Versktadspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rundgrens Cykel & Motor
Vedbyvägen 3 (visa karta
)
264 35 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lovisa Yngvesson info@rundgrenscykel.se Jobbnummer
9590981