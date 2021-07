Verkstadsoperatör - Ab Sandvik Materials Technology - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Sandviken

Prenumerera på nya jobb hos Ab Sandvik Materials Technology

Ab Sandvik Materials Technology / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sandviken2021-07-05Sandvik Materials Technology i Sandviken sökerVerkstadsoperatörInom Sandvik Materials Technology har vi ett uppdrag som sträcker sig långt mer än att bara hantera produkter, teknik och processer - att tillsammans arbeta för att utveckla lösningar baserade på våra kunders behov och därigenom nå våra affärsmål är en bättre beskrivning av vår vardag. Med nyfikna medarbetare och säkerhet som första prioritet skapar vi en arbetsmiljö där vi kan tillverka högförädlade produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad.Till provstavsverkstaden i Sandviken, som är en del av Tube Testing Technology, söker vi en teknikintresserad verkstadsoperatör som vill vara en del av vårt team och utvecklingen framåt.2021-07-05Som operatör vid provstavsverkstaden ingår du i ett team som ansvarar för att tillverka provstavar för leveransprovning samt till provning för forskning och utveckling.Tillverkningen består av olika typer av provstavar, från enstaka detaljer till kortare serier och i material som spänner från lättbearbetade till Sandviks egna mer svårbearbetade material och material under utveckling.Tillverkningen sker framför allt genom skärande bearbetning i Manuella och CNC-styrda maskiner.Då vi hela tiden arbetar med att utveckla vår verksamhet bidrar du också med att identifiera problem och ta fram lösningar och förbättringsförslag, vilka du även hjälper till att genomföra.Vi sätter alltid säkerhet och kvalitet i främsta ledet och du utför ditt arbete i enlighet med Sandviks rutiner och processer för att garantera en trygg leverans och nöjda kunder.Varierande skiftformer kan förekommaVi söker dig med verkstadsteknisk utbildning med påbyggnad från yrkeshögskola och erfarenhet från liknande verksamhet. Du har dokumenterat goda kunskaper och referenser i skärande bearbetning i manuella och i CNC styrda maskiner, innehav av Grönt och blått certifikat är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och vi ser gärna att du även har goda kunskaper i engelska.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av noggrannhet och ett sinne för detaljer. Vi ser också en kandidat som är initiativrik och har ett intresse för att jobba med ständiga förbättringar och rationella arbetsmetoder. Ytterligare egenskaper som flexibel, kundfokus, samarbetsförmåga och kvalitetsmedveten ser vi som självklara.Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering.Att arbeta med ossPå Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter i en global industrikoncern med förmånliga anställningsvillkor som bland annat inkluderar tjänstepension, friskvård, gruppförsäkring, förstärkt föräldrapenning, utbildningsprogram och kompetensutveckling. Välkommen till oss!Vill du veta mer om Sandvik Materials Technology?Besök vår hemsida eller YouTube-kanal för att lära dig mer om vår spännande verksamhet.KontaktinformationFör mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:Jonas Sundström, rekryterande chef, 026-264086Jan Hedenström, IF Metall, 026-26 54 15Välkommen med din ansökan senast 2021-08-08. Läs mer om Sandvik och ansök via home.sandvik/karriar, jobb-id: R0029594 Notera att annonsen ligger ute under semestertider och återkoppling kan därför komma att dröja till efter sista publiceringsdag.För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:Per Hammas, ansvarig rekryterare, 079 098 49 50Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda. Vi kommer därför inte att köpa några ytterligare annonsplatser eller tjänster för pågående rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter.Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Spetskompetensen bygger på en integrerad produktionsplattform samt industriledande metallurgi och FoU-verksamhet. Omsättningen 2020 var drygt 13,6 miljarder SEK och antalet anställda omkring 5 000.Sista dag att ansöka är 2021-08-08AB SANDVIK Materials TechnologyStorgatan 281181 Sandviken5845794