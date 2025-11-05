Verkstadsmontör i Norra Stockholm!
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på WeStaff Sweden söker nu en montör till ett väletablerat teknikföretag norr om Stockholm som tillverkar avancerad utrustning för värme- och ugnssystem.
Om rollen
I rollen som montör kommer du att arbeta praktiskt på produktionsgolvet med större montering av industriella ugnar och tillhörande komponenter. Arbetet innebär att bygga ihop maskiner enligt ritningar och instruktioner, där både noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team där samarbetet är centralt, och du bidrar till att produktionen flyter på effektivt och med hög standard.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av större maskin- och ugnsdelar enligt ritningar och instruktioner.
Anpassning och montering av mekaniska och elektriska komponenter.
Kontroll av passform, funktion och kvalitet innan leverans.
Rapportering av eventuella avvikelser och förbättringsförslag.
Bidra till ett strukturerat och säkert arbetsflöde i produktionen.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en praktisk och varierande roll där du får arbeta med händerna, verktyg och teknik. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du kan läsa ritningar och följa instruktioner, samt har en vilja att lära dig mer och utvecklas i din roll. Du trivs med fysiskt arbete och har inga problem med tunga lyft.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning eller praktisk erfarenhet inom industri, produktion eller montering.
God teknisk förståelse och vana av verktyg och maskiner.
Kunna läsa och förstå ritningar/instruktioner.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av montering av större maskiner eller industriprodukter.
Kunskap inom el, styrsystem eller mekanik.
Truckkort eller traversvana.
Praktisk information
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Placering: Norra Stockholm
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
