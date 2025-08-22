Verkstadsmekaniker till Zeppelin-CAT Linköping
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Är du vår nya verkstadsmekaniker i Linköping?
Med en ökad efterfrågan på våra maskiner, behöver vi förstärka med ytterligare en verkstadsmekaniker till vår anläggning i Linköping.
I rollen som verkstadsmekaniker rapporterar du till vår platschef och arbetar felsökning, utrustningar och reparation i vår verkstad. I jobbet ingår det att självständigt felsöka/utrusta/reparera alla tänkbara problem inom Caterpillars maskinportfölj. Det kan handla om allt från kalibrering av verktyg, utrusta nya maskiner till avancerad felsökning.
Vi erbjuder
* Ett roligt jobb som mekaniker med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
Bakgrund
* Yrkesgymnasium fordonsteknisk linje, tunga maskiner eller annan teknisk gymnasial utbildning alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
* Kännedom om entreprenadmaskiners konstruktion och funktion
* Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
* Meriterande är erfarenhet av Caterpillars produktprogram. Profil
För att lyckas i jobbet som verkstadsmekaniker bör du vara:
* Noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta
* Bra på att följa uppsatta tidplaner
* Serviceinriktad med förståelse för kundens behov
* Självgående med förmåga att ta egna beslut, filtrera information och prioritera mellan olika uppgifter.
* Bra på att bland alla detaljer även se helheten av ett arbete och ha kunden i fokus
Placering: Linköping
Frågor? Ring vår platschef Lars Stenberg 070-5090265 eller rekryteringsansvarig Mikaela Murén 070-172181
Intresserad? Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Ersättning
