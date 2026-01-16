Verkstadsmekaniker till Maskincentrum i Växjö
Eterni Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Växjö
2026-01-16
Är du en duktig mekaniker som vill kombinera praktiskt arbete med kundservice och administration? Då kanske vi har ditt nästa jobb.
Verkstadsmekaniker med intresse för kundservice och kundmottagning
Är du tekniker i grunden men trivs också med kundkontakt? Vill du ha ett långsiktigt jobb där du får varva praktiskt verkstadsarbete med service, kundmottagning och fakturering? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en verkstadsmekaniker till vår verksamhet i Växjö med omgående start. Rollen är bred och varierad och passar dig som vill ta ansvar hela vägen, från tekniskt arbete i verkstaden till mötet med kunden.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du både operativt i verkstaden och administrativt/kundnära. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Felsökning, service och reparationer av fritidsfordon/utrustning
Teknisk problemlösning inom el, mekanik, VVS och närliggande områden
Kundmottagning, service och kundkontakt, både över disk och via telefon
Fakturering och enklare administration kopplat till verkstaden
Inbytestester och bedömningar
Samarbete med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och god kundnöjdhet
Rollen innebär stor variation där ingen dag är den andra lik och där din tekniska kompetens kombineras med servicekänsla. En hybridroll där du inte skruvar på heltid utan får möjlighet att vara praktiskt jobb med administrativa uppgifter.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är tekniker i grunden och som trivs i en varierad roll där du får kombinera praktiskt verkstadsarbete med kundservice och kundmottagning. Du tycker om att felsöka och lösa tekniska problem, men ser också värdet i ett professionellt och trevligt kundbemötande. För dig är det naturligt att ta ansvar hela vägen, från första kundkontakt till färdigt arbete och avslutad fakturering.
Du arbetar strukturerat och noggrant, har lätt för att planera din arbetsdag och anpassar dig smidigt när förutsättningarna förändras. Samtidigt är du självgående, initiativtagande och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Vi tror att du:
Är mekaniker/tekniker i grunden med teknisk utbildning eller praktisk erfarenhet
Har ett brett tekniskt intresse inom exempelvis mekanik, el eller fordon
Trivs med kundkontakt och har en god känsla för service
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Meriterande:
Erfarenhet av kundmottagning eller serviceadministration
Vana av fakturering eller arbete i affärs-/verkstadssystem
Erfarenhet från verkstad, fordonsbranschen eller liknande teknisk miljö
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Verkstadstekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Maskincentrum i Växjö. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Växjö.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 7 och 16, flextid kan erbjudas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Maskincentrum i Bockara AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9687449