Verkstadsmekaniker till Luleå
Jiab Hyrcenter AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Luleå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Luleå
2025-10-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jiab Hyrcenter AB i Luleå
, Boden
, Gällivare
, Kiruna
eller i hela Sverige
Som verkstadsmekaniker hos JIAB underhåller, felsöker och reparerar du våra maskiner och verktyg. Rollen är bred och utöver det maskintekniska arbetet ingår även att beställa reservdelar och förbrukningsmaterial samt också att ha tät kontakt med våra leverantörer av produkter. Oftast utförs arbetet i vår depå men ibland kan det också vara nödvändigt att åka till våra kunder för att felsöka och reparera maskiner på plats.
Som verkstadsmekaniker hos JIAB får du möjlighet:
• att arbeta med maskiner och verktyg inom bygg- och industrisektorn
• att utvecklas i en trygg miljö på en vänskaplig arbetsplats där fokus alltid är på extremt hög kundservice.
• att arbeta hos branschens mest serviceinriktade företag och därigenom utvecklas som såväl yrkesmässigt som människa.
• att arbeta hos en trygg arbetsgivare med avtalsenlig lönesättning.
• till ett varierat arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra.
Vi vill att du är:
• en lösningsfokuserad person som ser möjligheter istället för hinder.
• arbetssam, ansvarsfull och samarbetsvillig.
• en lagspelare som alltid placerar laget före jaget.
• en person som förstår vikten av att vår service till kunden är det allra viktigaste.
• en person som gillar ordning, reda och noggrannhet.
• stresstålig och bra på att prioritera din tid
Du ska inneha:
• B-körkort
• Hög maskinkunskap och erfarenhet från fordons- eller verkstadstekniskt arbete. Viktigt med kunskaper inom el och elektronik då våra maskiner har avancerade styrsystem. Meriterande om du är bekant med automationselektronik och i överlag 230/400V.
God datorvana är ett krav då mycket av arbetet innebär att beställa reservdelar, kontrollera serviceintervall mm. Du ska också ha goda kunskaper i engelska, både tal och skrift då all servicelitteratur är på engelska.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet från arbete med lift, maskin, hydraulik och el.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om JIAB Hyrcenter
Jiab Hyrcenter AB kännetecknas av kvalitet, säkerhet, flexibilitet, omtanke och kompetens. Vi arbetar ständigt med kunden i fokus, där vi genom personlig service och ett professionellt bemötande i kombination med mångårig kompetens hittar effektiva och flexibla lösningar. Vårt sortiment av uthyrningsprodukter sträcker sig från den lilla borrflugan till den höga bomliften.
Våra depåer finns i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, och Piteå. Sedan våren 2023 är JIAB Hyrcenter en del av Ramirent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: jobb@jiabhyrcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jiab Hyrcenter AB
(org.nr 556958-1282)
Maskinvägen 17 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robert Markström robert.markstrom@jiabhyrcenter.se 073-050 40 49 Jobbnummer
9574396