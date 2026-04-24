Verkstadsmekaniker till kund i Eslöv
Academic Work Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eslöv Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eslöv
2026-04-24
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Eslöv
, Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vår kund Delvator befinner sig i en expansiv fas. Bli en viktig del i att varje Hitachi-maskin som lämnar verkstaden i Eslöv är redo att prestera från första timmen. Här får du arbeta med marknadsledande maskiner och modern teknik. Om tjänsten
Som Verkstadsmekaniker hos Delvator är din huvuduppgift att utrusta och färdigställa nya entreprenadmaskiner för den svenska marknaden. Arbetet är varierat och utvecklande, där ingen maskin är den andra lik. Du kommer att arbeta med allt från hydraulik och el till montering av kundanpassade lösningar, och säkerställa att varje leverans håller högsta kvalitet.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag i 6 månader, med goda möjligheter till direktanställning hos Delvator därefter.
Hos Delvator blir du en del av ett sammansvetsat team med högt driv. Du erbjuds möjlighet till utveckling genom praktisk, individanpassad upplärning, arbete med modern teknik.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att montera, anpassa och utrusta nya entreprenadmaskiner, samt utföra funktionskontroll och leveransförberedelse. Du arbetar med hydraulik, el och kundanpassade lösningar i ett varierat och utvecklande arbete.
Montering av nya entreprenadmaskiner
Anpassning av entreprenadmaskiner enligt kundspecifikation
Utrustning av maskiner enligt positionsbaserade arbetsorder
Funktionskontroll av alla system
Inställning av komponenter och system
Slutkontroll och kvalitetssäkring före leverans
Leveransförberedelse av färdigställda maskiner
Vi söker dig som
Minst 3 års erfarenhet av arbete med tunga fordon (lastbil, lantbruksmaskiner, skogsmaskiner eller tunga truckar).
Elkompetens inom fordon
God svenska i tal och skrift
Teknisk och lösningsorienterad
Självgående med god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du har
Utbildning inom Fordonslinjen, tung inriktning
B-körkort
Motorintresse på fritiden
Bakgrund inom lantbruk eller skogsmaskiner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I denna rekryteringsprocess kommer kreditupplysning och drogtest att genomföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1URC6D". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873940