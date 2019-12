Verkstadsmekaniker till Hovshaga verkstad - Växjö Pastorat - Maskinreparatörsjobb i Växjö

Växjö Pastorat / Maskinreparatörsjobb / Växjö2019-12-21Svenska kyrkan i Växjö har ca 56 000 medlemmar i 13 församlingar inom stad och på landsbygd. Vi vill vara en kyrka där alla kan hitta en självklar plats. Vi finns mitt i vår samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle. Vi söker dig som helhjärtat vill medverka till fördjupning och utveckling av vårt arbete.Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning är en del av Svenska kyrkan i Växjö, förvaltningen ansvarar för huvudmannens alla uppgifter rörande begravningsverksamheten samt förvaltningen av samtliga fastigheter. Totalt omfattas 43 kyrkogårdar varav 36 fortfarande är i bruk, 39 kyrkor och kapell samt ett 120 tal övriga anläggningar.Inom Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen är vi 51 fast anställda, 24 säsongsanställda under perioden april till november samt ca 35 ferieanställda under perioden juni till augusti.Verksamheten omfattar huvudmannens uppgifter som gravadministration, vård och förvaltning av anläggningar, medling och service till allmänheten samt krematorium. I verksamheten finns en verkstadsavdelning samt en transportavdelning som ansvarar för intern service/transport och gravgrävning.Fastighetsförvaltningen ansvar för drift och underhåll av samtliga fastigheter och anläggningar.Vi söker nu en verkstadsmekaniker 100%2019-12-21Tjänsten är förlagd till verkstadslokalerna vid Hovshaga begravningsplats. Hovshaga begravningsplats är den senast anlagda begravningsplatsen i Växjö och invigdes 1983. Garage och verkstadsdelen invigdes 2003 och innehåller lokaler för smedja, verkstad, tvätthall, däckverkstad samt garage för transportavdelningens fordonspark. Hovshaga är navet för den gemensam verksamhet, så förutom kyrkogårdspersonalen finns här även krematorium och fastighetsservice samt vår administrativa verksamhet.Tillsammans med vår verkstadsansvarige reparatör och i samarbete med övriga medarbetare inom transport och verkstadsavdelningen svarar du för förekommande underhåll, reparationer, tillverkning och service. Tjänsten omfattar reparation och underhåll av samtliga arbetsfordon (20 bilar, 9 minitraktorer, 2 jordbrukstraktorer, 3 minigrävare) inklusive tillhörande utrustning. Därtill förekommande utrustning, grönytemaskiner och elbilar/mopeder för kyrkogårdsskötseln.Tillverkning och reparation av inventarier och utrustning i anläggningarna och vi ser gärna att du är delaktig i utvecklingen av vår dagliga verksamhet.Vi söker dig med gymnasieutbildning kompletterad med fordonselektroniks utbildning eller erfarenhet från liknande arbete.Erfarenhet av underhåll och service av fordon, maskiner och tekniska installationer. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av svetsning, smide och lackering. Erfarenhet från arbete med grönytemaskiner eller tyngre maskiner är en merit.B-körkort med E behörighetFörarbevis truck och lastare/grävare är meriterandeDu är en problemlösare med förmåga till god planering. Vi ser gärna att du vill utveckla dina kunskaper inom yrkesområdet, både praktiskt och på det teoretiska planet. Som person har du lätt för att skapa förtroende hos både kunder och medarbetare. Du har ett strukturerat arbetssätt och motiveras av att styra mot våra högt ställda mål kring service, säkerhet, kvalitet, miljö och ekonomi. Du är en god lagspelare men tycker samtidigt om att arbeta självständigt och är drivande.Vill du veta mer kontaktar du Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad på telefon 0470-70 48 14Facklig företrädare för Kommunal är Göran Danielsson och honom når du på telefon 0470-70 49 93Ansökan sker på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo/jobbahososs under aktuell ledig tjänst, med hjälp av verktyget HR-supporten. Ansökan skall vara registrerad senast den 23 januari.Anställningsintervjuer är planerade till 3-5 februari 2020Välkommen med din ansökanVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-23Växjö Pastorat5017075