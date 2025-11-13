Verkstadsmekaniker ATV och Motorsåg
2025-11-13
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Vi söker medarbetare till vår verkstad och butik i Borås.
Vi söker medarbetare till vår verkstad och butik i Borås.
Vi har idag verkstad och butik i Svenljunga (Motortjänst), Ulricehamn (Rasks) och snart i Borås (Park Motor). Vi är specialiserade inom området skog, park och trädgård. Vi arbetar med de ledande varumärkena inom området.
Vi är idag 21 anställda och söker nu fler talanger som vill bidra till vår utveckling.
Du är en ansvarstagande, glad och driven mekaniker som trivs i verkstad och med kundmötet. Vi servar och reparerar bla. atv, robot, motorsåg, röjsåg, gräsklippare, åkbart och flertalet skogsmaskiner.
Vi drivs av hög servicenivå och gillar maskiner som går att reparera.
B körkort att du har eller är på gång att ta detta. BE är en fördel.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@rasks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borås och Ulricehamn". Omfattning
