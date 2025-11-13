Verkstadsmekaniker ATV och Motorsåg

Rasks Såg & Motor AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn
2025-11-13


Vi söker medarbetare till vår verkstad och butik i Borås.
Vi har idag verkstad och butik i Svenljunga (Motortjänst), Ulricehamn (Rasks) och snart i Borås (Park Motor). Vi är specialiserade inom området skog, park och trädgård. Vi arbetar med de ledande varumärkena inom området.
Vi är idag 21 anställda och söker nu fler talanger som vill bidra till vår utveckling.
Du är en ansvarstagande, glad och driven mekaniker som trivs i verkstad och med kundmötet. Vi servar och reparerar bla. atv, robot, motorsåg, röjsåg, gräsklippare, åkbart och flertalet skogsmaskiner.
Vi drivs av hög servicenivå och gillar maskiner som går att reparera.
B körkort att du har eller är på gång att ta detta. BE är en fördel.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@rasks.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borås och Ulricehamn".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasks Såg & Motor AB (org.nr 556309-2203)
Dalgatan 10 (visa karta)
523 37  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9602307

