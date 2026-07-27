Verkstadsmekaniker

Bahusia Personalförmedling AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan
2026-07-27


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Om Bahusia

Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se

Publiceringsdatum
2026-07-27

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med allmänt verkstadsmekaniskt arbete innefattande bland annat svarvning, fräsning, kapning, modifiering och montering av stålprodukter. Visst arbete med framtagning av prototyper kommer att genomföras.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbete inom tillverkningsindustrin och har studerat industritekniskt program på gymnasienivå. Erfarenhet eller utbildning inom svets är meriterande!
Du innehar B-körkort samt läser och förstår ritningar och arbetsinstruktioner obehindrat.

Din personlighet
Vi ser att du är en engagerad, kvalitetsmedveten, pålitlig och driftig person och trivs med att arbeta praktiskt.
Teamkänsla är något du värderar högt!

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bahusia Personalförmedling AB (org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
451 50  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10012171

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