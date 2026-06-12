Verkstadsmekaniker
Hallindens Granit Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Lysekil Visa alla maskinreparatörsjobb i Lysekil
2026-06-12
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VERKSTADSMEKANIKER
Vi söker efter en mekaniker till vår verkstad i Hallinden.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare anställning (provanställning 6 månader)
Arbetstid: Dagtid
Som verkstadsmekaniker kommer du tillsammans med en kollega sköta reparationer och underhåll av våra maskiner.
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet inom reparationer och svetsning av tunga fordon.
Du behöver vara flexibel och gilla att arbeta med många bollar i luften.
Meriterande är: Svetsning, hydraulik och fordonselektronik.
Krav: Körkort, god svenska och engelska i tal och skrift.
Besök gärna vår hemsida: www.hallindensgranit.se
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i ett växande företag.
Maila din ansökan inkl. CV till jobb@hallindensgrantit.se
MÄRK DIN ANSÖKAN MED " Mekaniker"
All information kring tjänsten sker endast via mail.
Hallindens Granits verksamhet vilar på en familjehistoria lika solid som granit. Både stenbrotten och företaget har gått i arv i flera generationer.
Hallindens Granit har sju egna stenbrott.
Vi arbetar ständigt med förnyelse och förbättring. Allt för att kunna tillgodose de önskemål och krav våra kunder har. Idag levererar Hallindens Granit sten över hela världen för olika ändamål.
Vårt huvudkontor ligger i Hallinden och där har vi förutom stenbrytning produktion av stenprodukter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: jobb@hallindensgranit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallindens Granit Aktiebolag
(org.nr 556488-7502), http://www.hallindensgranit.se
Stenbrottet Skarstad (visa karta
)
454 92 BRASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallindens Granit i Bohuslän Jobbnummer
9960977