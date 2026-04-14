Verkstadsmekaniker
2026-04-14
Vi söker nu en verkstadsmekaniker till vårt team i Falun!
PT:s Motor söker nu en engagerad och självgående verkstadsmekaniker på heltid som vill bli en viktig del av vårt familjeägda företag. Här får du chansen att arbeta nära både kunder och maskiner - och samtidigt påverka hur vi utvecklas framåt. För rätt person finns dessutom mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Om rollen
• Felsöker, diagnostiserar och utför service, underhåll och reparationer på gräsklippare, snöslungor och redskapsbärare
• Möter kunder och gör servicebesök ute hos uppdragsgivare
• Stöttar försäljningen och hjälper till i butiken vid behov
Vem vi söker
• Erfarenhet av motorer (hydraulik är meriterande)
• God datorvana
• B-körkort - BE/C är ett stort plus
• Svenska i tal och skrift är ett krav
• Erfarenhet av kundbemötande är ett extra plus
• Du är noggrann, serviceinriktad och trivs med att lösa problem
Varför PT:s Motor?
• Familjeföretag med stark sammanhållning
• Stort eget ansvar och korta beslutsvägar
• Stora utvecklingsmöjligheter för rätt person
Ansökan
Intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 29 april.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: peter@ptsmotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pt:S Motor AB
(org.nr 556388-1464)
Timmervägen 11 (visa karta
)
791 62 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Tinnerholm peter@ptsmotor.se 023-28870 Jobbnummer
