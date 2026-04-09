Verkstadsmedarbetare till Nanostone AB
2026-04-09
Vill du vara med och bidra till utvecklingen i ett expansivt företag där verkstad och lager är hjärtat i verksamheten? Nanostone AB söker nu en Verkstadsmedarbetare till vår anläggning i Trelleborg.
Om rollen
Som Verkstadsmedarbetare blir du en viktig del av vårt team med fokus på både verkstad och lager. Du arbetar nära kollegor i verksamheten och bidrar till att allt fungerar smidigt genom service, struktur och god planering. Rollen är placerad i Trelleborg.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Dagligt arbete i verkstaden och stöd i den löpande driften
Hålla lagersaldo uppdaterat och delta i inventeringar
Hantera inköp och bidra till ett effektivt varuflöde
Planera materialbehov tillsammans med teamet utifrån prognoser och kundorder
Av- och påställning av fordonsflotta
Felsökning, reparationer och service av både nya och äldre fordon
Säkerställa att rätt material finns tillgängligt för att möta deadlines
Bidra till utveckling av rutiner i verkstad och lagerPubliceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Obligatoriskt:
Dokumenterad verkstadserfarenhet
God datorvana och administrativ förmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Truckkort och B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av högtrycksanläggningar (luft/vatten)
Verkstadsbakgrund inom bilbranschen
Kunskap inom högtrycksbranschen
Vi söker dig som är:
Lösningsorienterad och praktiskt lagd
Trygg i felsökning och tekniskt arbete
Strukturerad, positiv och samarbetsvillig
Självgående men trivs med att arbeta i team
Driven och vill bidra till företagets utveckling
Vi erbjuder
Stor frihet under ansvar
Konkurrenskraftig ersättning
Ett nära och engagerat team
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företagetAnställningsvillkor
Heltidstjänst med sex månaders provanställning
Tillträde: enligt överenskommelse, gärna omgående
Arbetstider: Måndag-Fredag 07.00-16.00
Jour och övertid kan tillkomma
Placering
Nanostones verkstad i Trelleborg. Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538035-1937533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nanostone AB
(org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9845318