Verkstadsmedarbetare till Nanostone AB

Nanostone AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg
2026-04-09


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nanostone AB i Trelleborg, Malmö, Simrishamn, Helsingborg, Kristianstad eller i hela Sverige

Vill du vara med och bidra till utvecklingen i ett expansivt företag där verkstad och lager är hjärtat i verksamheten? Nanostone AB söker nu en Verkstadsmedarbetare till vår anläggning i Trelleborg.
Om rollen
Som Verkstadsmedarbetare blir du en viktig del av vårt team med fokus på både verkstad och lager. Du arbetar nära kollegor i verksamheten och bidrar till att allt fungerar smidigt genom service, struktur och god planering. Rollen är placerad i Trelleborg.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:

Dagligt arbete i verkstaden och stöd i den löpande driften

Hålla lagersaldo uppdaterat och delta i inventeringar

Hantera inköp och bidra till ett effektivt varuflöde

Planera materialbehov tillsammans med teamet utifrån prognoser och kundorder

Av- och påställning av fordonsflotta

Felsökning, reparationer och service av både nya och äldre fordon

Säkerställa att rätt material finns tillgängligt för att möta deadlines

Bidra till utveckling av rutiner i verkstad och lager

Kvalifikationer
Obligatoriskt:

Dokumenterad verkstadserfarenhet

God datorvana och administrativ förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Truckkort och B-körkort

Meriterande:

Erfarenhet av högtrycksanläggningar (luft/vatten)

Verkstadsbakgrund inom bilbranschen

Kunskap inom högtrycksbranschen

Vi söker dig som är:

Lösningsorienterad och praktiskt lagd

Trygg i felsökning och tekniskt arbete

Strukturerad, positiv och samarbetsvillig

Självgående men trivs med att arbeta i team

Driven och vill bidra till företagets utveckling

Vi erbjuder

Stor frihet under ansvar

Konkurrenskraftig ersättning

Ett nära och engagerat team

Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget

Anställningsvillkor
Heltidstjänst med sex månaders provanställning

Tillträde: enligt överenskommelse, gärna omgående

Arbetstider: Måndag-Fredag 07.00-16.00

Jour och övertid kan tillkomma

Placering
Nanostones verkstad i Trelleborg. Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538035-1937533".

Arbetsgivare
Nanostone AB (org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta)
231 62  TRELLEBORG

Jobbnummer
9845318

Prenumerera på jobb från Nanostone AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nanostone AB: