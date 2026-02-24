Verkstadsmedarbetare / Industriarbetare- Luleå
Verkstadsmedarbetare / Industriarbetare - Mekaniskt arbete och svetsning
Vill du arbeta i ett praktiskt och tekniskt yrke där det mekaniska arbetet står i fokus? Har du erfarenhet av verkstadsarbete och svetsning och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Hos vår kund i Luleå kommer du att arbeta med kvalificerat mekaniskt verkstadsarbete kopplat till service, reparation och renovering av generatorer, elmotorer och annan elektrisk utrustning för industrin. Arbetet är i grunden mekaniskt och inkluderar även svetsning som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Som verkstadsmedarbetare får du en varierande och tekniskt utvecklande roll där dina arbetsuppgifter bland annat innefattar:
• Felsökning, service och renovering av teknisk och industriell utrustning
• Omfattande mekaniskt arbete såsom demontering, montering och justering av olika komponenter
• Svetsning samt reparation och förstärkning av maskindelar och konstruktioner
• Byte av slitdelar och förebyggande mekaniskt underhåll
• Tillverkning och anpassning av delar utifrån verksamhetens behov
• Arbete i verkstadsmiljö i nära samarbete med kollegor
Arbetet utförs i en ren och strukturerad verkstadsmiljö, vardagar kl. 07.00-16.00.
Tjänsten är på heltid och inleds som ett konsultuppdrag via Adecco under de första sex månaderna, med ambitionen att därefter övergå i en direktanställning hos företaget. Start sker snarast möjligt.
Om dig
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete och som har ett genuint tekniskt intresse. Du är nyfiken, vill utvecklas och bidrar med en positiv inställning i teamet.
Vi ser att du:
• Har erfarenhet som mekaniker, verkstadsarbetare eller från industriverksamhet
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Det är meriterande om du har:
• Praktisk utbildning inom fordon, el, teknik eller industri
• Heta Arbeten- certifikat
• Truck- och traverskort
Som person är du flexibel och kan anpassa dig när tempot eller arbetsuppgifterna varierar mellan olika projekt. Du behåller lugnet även när det är mycket att göra och har lätt för att samarbeta. Att både hjälpa andra och själv be om stöd när det behövs är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Ida Sundqvist- ida.sundqvist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
