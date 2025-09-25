Verkstadscoach till Niemi Bil i Kiruna
Är du en serviceinriktad och engagerad person som söker en roll där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad? Vill du vara en del av ett expansivt företag med högt engagemang och stor laganda? Då är detta rätt möjlighet för dig!
I rollen som Verkstadscoach på Niemis Verkstad i Kiruna kommer du att vara en nyckelperson i en nystartad verkstad där du får vara med och sätta rutiner och strukturer. Här får du en operativ roll där du är med och driver och utvecklar vår verksamhet på plats. Du kommer att arbeta nära mekaniker, servicerådgivare och verkstadsledning för att säkerställa att verkstaden arbetar effektivt och att kunderna får en serviceupplevelse i toppklass.
Som Verkstadscoach ansvarar du för att planera och koordinera verkstadsarbetet, optimera arbetsflöden och säkerställa att kundärenden hanteras smidigt. Du kommer också ha ansvar för den dagliga driften, bokningar och reservdelshantering. Du är en viktig länk mellan verkstaden och kundmottagningen och arbetar aktivt för att förbättra processer och kvalitet.
Det är en operativ och ansvarsfull roll där du får möjlighet att vara med och forma arbetssätt och processer för att effektivisera och höja kvaliteten.
Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din Profil
Vi söker en person som brinner helhjärtat för sitt arbete och har ett starkt driv. Du har erfarenhet från verkstads- eller fordonsbranschen, gärna som kundmottagare eller servicerådgivare och som nu är redo att ta nästa steg i karriären. Du trivs i en miljö där du får vara nära den dagliga verksamheten och har en vilja att utveckla arbetssätt och processer.
För att trivas i rollen bör du vara en lösningsorienterad person med ett starkt kundfokus, som inte räds att ta egna initiativ. Du har en tävlingsinriktad och positiv inställning och drivs av att se resultat. Vi ser gärna att du trivs i en liten och dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att göra skillnad.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som kundmottagare, servicerådgivare eller annan relevant roll inom fordonsbranschen.
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
• Är en lagspelare som tycker om att utmana dig själv och dina kollegor.
• B-körkort är ett krav. Även flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.Om företaget
Vi är ett företag som är måna om våra anställda och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, både inom företaget och genom utbildningar. Vi arbetar i en familjär miljö där vi värnar om vårt team och våra kunder. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget fem anläggningar som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur:
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare June Pärnänen på june.parnanen@autorekrytering.se
eller rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
