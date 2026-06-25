Verkstadschef till Niemi Bil Umeå
Svensk Autorekrytering AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet från fordonsbranschen och drivs av att utveckla verksamheter, människor och affärer? Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera operativt ledarskap med affärsutveckling och entreprenörskap? Niemi Bil rekryterar nu en verkstadschef till Umeå som får en central roll i vår fortsatta tillväxtresa och utvecklingen av verkstaden.
Hos oss blir du en del av ett företag med stark entreprenörsanda, höga ambitioner och ett tydligt mål: att ha Sveriges nöjdaste kunder. Här får du möjlighet att påverka och bygga vidare på en anläggning med stor potential, samtidigt som du leder ett engagerat team i en miljö där kvalitet, service och laganda står i centrum.
Som verkstadschef ansvarar du för att skapa och utveckla en lönsam verkstad med hög kvalitet, effektiva processer och kundnöjdhet i toppklass. Rollen innebär ett helhetsansvar där du både leder verksamheten och är delaktig i den dagliga driften.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda och utveckla verkstadens verksamhet med fokus på kvalitet, effektivitet och lönsamhet.
• Vara en nyckelperson i verkstadens expansionsresa genom att kombinera operativt ledarskap med ett starkt affärs- och utvecklingsfokus.
• Ansvara för och stötta verkstadens tekniker i det dagliga arbetet.
• Säkerställa en hög servicenivå och skapa långsiktigt nöjda kunder.
• Hantera administrativa uppgifter och planera verksamhetens resurser.
Du ansvarar för vår verkstad i Umeå, där vi arbetar med både våra egna inköpta och sålda fordon samt externa kundbilar. Vi är dessutom auktoriserad verkstad för MG.
Din Profil
Vi efterfrågar en engagerad ledare som motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmågan att fatta beslut och skapa engagemang omkring dig. Vi värdesätter också att du har ett starkt kundfokus och en förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet inom eftermarknad i motorbranschen.
• Erfarenhet av personalansvar och verksamhetsledning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• God administrativ erfarenhet.
• B-körkort.
Som person är du kommunikativ, prestigelös och trivs i en miljö där man stöttar varandra, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål. Du förstår vikten av laganda och uppskattar att vara en del av ett större sammanhang där kollegor på olika anläggningar hjälper varandra att lyckas.Om företaget
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget fem anläggningar som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering sker i samarbete med Autorekrytering. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alida Antonsson på tel. 070-664 65 81 eller mail alida.antonsson@autorekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Niemi Bil Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se 0706646581 Jobbnummer
9978155