Verkstadschef Ödeshög
Vi är ett av världens äldsta start-ups - och det här är bara början
På Husqvarna Group är innovation en del av vårt DNA. Med över 330 års historia och en stark passion för ny teknologi utvecklar vi produkter och lösningar i världsklass för skog, park, trädgård och byggnation. Från robotgräsklippare och avancerade motorsågar till hållbara batterisystem är vi med formar framtiden, och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens industri.
Vi söker nu en Verkstadschef till vår enhet i Ödeshög som vill vara med och driva vår fortsatta utveckling i en tid av förändring, förbättring och tillväxt.
Ödeshögsfabriken är en del av Husqvarna Manufacturing och producerar bland annat handtagsbyglar till motorsågar, styren till röjsågar, förmontage till automowers och startapparater - ungefär 2 miljoner komponenter varje år. Här arbetar cirka 46 medarbetare, varav majoriteten i hjärtat av produktionen. Vi söker nu en engagerad och närvarade ledare som vill fortsätta stärka och utveckla verksamheten samt teamet. Du blir en central del av fabriksledningen och rapporterar till Fabrikschef Huskvarna Manufacturing, Jimmie Sollén.
Om rollen:
Hos oss får du en nyckelroll i en global industrikoncern med stark lokal förankring där hållbarhet, säkerhet och människor står i centrum. Som Verkstadschef har du det övergripande ansvaret för produktionen - både strategiskt och operativt. Du arbetar nära verksamheten, leder produktionsplaneringen (inklusive budget- och personalansvar) och säkerställer att vi levererar enligt uppsatta mål inom People, Quality, Delivery och Cost.
I rollen ingår bland annat att:
Leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet
Säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö - både internt och externt.
Driva förbättringsarbete enligt Husqvarna Operating System (LEAN)
Ansvara för budget, kostnadsstyrning och investeringsbeslut
Planera produktionen och säkerställa rätt kapacitet och bemanning
Säkerställa kvalitet och processer, inklusive arbete med PPAP, dvs. säkerställa att leverantörer uppfyller våra kvalitetskrav
Ha kontakt med lokala aktörer som företag, kommun och räddningstjänst
Följa upp produktion, prognoser och lagerbalanser
Arbeta nära andra funktioner inom Huskvarna Manufacturing
Det här är en bred och utvecklande roll för dig som tycker om att arbeta nära människor, verksamhet och resultat - och som drivs av att förbättra, modernisera och skapa engagemang.
Vem du är:
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet och trivs med att leda människor och skapa arbetsglädje
Kan kommunicera tydligt i hela organisationen, både uppåt, nedåt och åt sidan
Har ett driv, en nyfikenhet och vilja att utveckla verksamheten samt dig själv
Har förmågan att fatta beslut, skapa struktur och leda i vardagen
Gillar att arbeta praktiskt nära produktionen men också ta ansvar för strategiska frågor
Ditt driv och ledarskap är viktigare än en specifik utbildning. Erfarenhet från tillverkande industri är en fördel.
Din erfarenhet:
Erfarenhet av ledarskap inom produktion, industri eller tillverkning
God förståelse för produktionsstyrning och förbättringsarbete
Erfarenhet att arbeta med budget, planering och uppföljning
Erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Placering:
Tjänsten är placerad i Ödeshög och där arbetet sker på plats. Verksamheten är normalt tvåskift och som Verkstadschef har man huvudsakligen dagstidsansvar, men viktigt att det också finns en viss flexibilitet.
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
För frågor om rollen, hör av dig till rekryterande chef Jimmie Sollén på jimmie.sollén@husqvarnagroup.com
.
För frågor om rekryteringsprocessen, hör av dig till Talent Acquisition Partner Nina Hallin på nina.hallin@husqvarnagroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Winning Through Culture
Vi tror att människor är nyckeln till framgång samt att vi växer tillsammans. Vår kultur bygger på modiga idéer, starkt engagemang och ett gemensamt syfte. Här utvecklas innovation, människor växer och varje insats räknas.
Vår kultur bygger på tre grundpelare:
Bold: Vi tänker stort, vågar testa nytt och utforskar nya möjligheter.
Dedicated: Vi gör jobbet ordentligt och tar oss an utmaningar med engagemang och uthållighet.
Care: Vi stöttar varandra och tar ansvar för vilken påverkan vi har - både på varandra och på vår omvärld.
Oavsett om du är tidigt i din karriär eller redo för nästa steg, erbjuder vi en arbetsplats där passion och syfte möts.
Var med och forma framtiden!
Läs mer om vår kultur https://www.husqvarnagroup.com/en/our-culture.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331) Arbetsplats
Ödeshögsfabriken Jobbnummer
9845319