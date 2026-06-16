Verkstadschef Nacka - Skoda/Seat/Cupra
Bilia AB / Chefsjobb / Nacka Visa alla chefsjobb i Nacka
2026-06-16
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Har du ett intresse för ledarskap och service, samtidigt som du motiveras av att effektivisera och utveckla verksamheten för att nå höga resultat?
Vi på Bilia VWB söker nu en verkstadschef till Nacka, Stockholm. Vill du kombinera tydligt ledarskap och bistå i utvecklingen av dina medarbetare, vårt arbetssätt och vår affär är detta en tjänst för dig!
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Verkstadschef i Nacka ansvarar du för driften av serviceverkstaden där vi arbetar med märkena Skoda, Seat och Cupra. Här har du fullt uppföljnings-, budget- och resultatansvar. Du kommer ha personal- och arbetsmiljöansvar samt leda och fördela arbetsuppgifter och säkerställa en god arbetsmiljö. Fokus kommer att ligga på själva ledarskapet och processarbete, vilket innebär att coacha medarbetarna samt vidareutveckla befintliga rutiner och skapa en effektiv verksamhet. Denna tjänst inkluderar även ansvar för reservdelar på anläggningen.
Vidare jobbar du kontinuerligt för en stark organisation med gott samarbete mellan avdelningarna.
Vad vi önskar av dig
För denna tjänst söker vi dig som har erfarenhet av liknande arbete som har inneburit personal- och resultatansvar med framgångsrikt ledningsarbete och goda resultat. Vi söker dig som är en naturlig coach och intresserad av ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor. Du motiveras av att nå högt uppsatta mål och leverera resultat tillsammans med ditt team. Du tar vara på det som fungerar bra, är lyhörd och genomför förbättringsinsatser där det behövs. Utmaningar inspirerar dig och du har förmågan att skapa god stämning och laganda i din verkstad.
Erfarenhet från verkstads- eller serviceverksamhet är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader provanställning och placering är på Bilia VWB i Nacka, Stockholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Serenadvägen 23 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Bilia Kontakt
Servicemarknadschef
Mikael From mikael.from@bilia.se Jobbnummer
9965060