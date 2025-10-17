Verkstadschef inom elektromekanik och fiberoptiska sensorer
Saab AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-10-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du leda och utveckla en högteknologisk verkstad där precision, kvalitet och innovation står i fokus? Vi söker nu en verkstadschef som vill ta ansvar för montering, test och vidareutveckling av våra processer inom elektromekanik och fiberoptiska sensorer.
Som verkstadschef ansvarar du för att leda, planera och följa upp det dagliga arbetet i vår verkstad. Du har personalansvar och ser till att teamet arbetar effektivt och med hög kvalitet i alla delar av produktionen.
I rollen kombinerar du operativt ansvar med strategiskt utvecklingsarbete. Det innebär att du arbetar både nära produktionen med fokus på flöden, testmetodik och tekniska förbättringar, samt med övergripande frågor som planering, uppföljning och ekonomisk analys.
Du har budgetansvar för din verksamhet, säkerställer en hållbar resursfördelning och arbetar målinriktat för att nå resultat inom givna ekonomiska ramar. I rollen rapporterar du till produktionschefen inom mekanik.
Dina huvuduppgifter:
* Leda och fördela arbete inom montering och test
* Säkerställa hög kvalitet och leveransprecision
* Arbeta nära utvecklingsteamet för att optimera produktionsprocesser
* Utveckla rutiner för test och kvalitetssäkring
* Coacha, motivera och utveckla medarbetare
* Bidra till ett innovativt och hållbart arbetsklimat Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Vi söker dig med ett genuint tekniskt intresse och en trygghet i ledarrollen. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, litar på din kompetens och lutar dig mot den för att fatta välgrundade beslut.
Som ledare har du god förmåga att prioritera, och är tydlig med riktning, förväntningar och mål. Du vet vikten av att leda med både struktur och hjärta, där du stöttar, coachar och skapar engagemang i teamet för att nå gemensamma resultat.
Vi söker dig som har:
* Teknisk utbildning på högskolenivå, gärna inom elektromekanik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
* Flerårig erfarenhet av ledande roll inom verkstad eller produktion
* Goda kunskaper i montering och test av elektrisk mekanik och/eller fibersensorer
* Förståelse för kvalitets- och produktionsstandarder
* Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av fiberoptik, elektromekanik eller annan högprecisionsteknik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9562474