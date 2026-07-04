Verkstadschef
Fermeco AB / Chefsjobb / Piteå Visa alla chefsjobb i Piteå
2026-07-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fermeco AB i Piteå
Verkstadschef Fermeco AB i Piteå är verksamma inom stålbyggnadssektorn med kunder främst inom bygg- och industri. Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålstommar och fackverkstakstolar till byggnader, byggnadssmide samt ytbehandling i egen anläggning.
Vill du delta i en intressant bransch som följer samhällsutveckling både gällande digitalisering och konstruktionen. Vill du ingå i vårt familjära gäng med stor kunskap och gemenskap, korta ledtider och stor flexibilitet är du varmt välkommen med din ansökan! Ansvar och arbetsuppgifter: Tjänsten innebär att du ansvarar för verkstan, produktion- och personalansvar. Vilket innebär planering och logistikansvar av tillverkning, personalhantering som tex ledigheter, rekrytering, medarbetarsamtal osv. Att arbeta med produktion till bygg- och industribranschen innebär att förändringar kan ske både konstruktions- och tidsmässigt, vilket innebär att du som verkstadschef har ett helhetsperspektiv och är flexibel i planeringen. Detta kräver ordning och reda, struktur och noggrannhet i arbetet. Till din hjälp har du beredare, samordnare, arbetsledare, VD och kunnig verkstadspersonal och du har även kundkontakter. Arbetet är ett lagarbete. Du ansvarar också för att hålla möten, informera och följa upp verksamheten.
Bakgrund och erfarenhet: Du har lång erfarenhet av logistik och personalansvar inom produktion eller liknande. Du har god datavana, erfarenhet av produktionsplanering program IPAK eller liknande, Agda-lön och Docup är meriterande. Det är även meriterande om du kan arbetsrätt och kollektivavtal. Som person är du stresstålig, flexibel, trygg, noggrann och har en tydlig kommunikation. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att ingå i ett lag.
Övrigt angående tjänsten: Tjänsten är tillsvidare med provanställning, individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokning@fermeco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fermeco AB
(org.nr 556427-1848), http://www.fermeco.se
Batterigatan 8 (visa karta
)
941 47 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sören Öhlund soren.ohlund@fermeco.se 0705647802 Jobbnummer
9992627