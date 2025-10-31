Verkstadschef
Aura Personal AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare med bakgrund inom verkstadsdrift och ett starkt säkerhetstänk? Vi söker en verkstadschef till vår kund, där du får en central roll i att leda och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Som verkstadschef får du en central roll där du ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet i verkstaden. Du säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och uppfyller gällande säkerhetskrav. Du har ett helhetsansvar för budget, lönesättning samt rapportering, och är en nyckelperson i kontakten med både kunder och leverantörer. Genom att hålla regelbundna personalmöten arbetar du aktivt för ett gott arbetsklimat och ett välfungerande samarbete i teamet.Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet i verkstaden.
• Ansvara för budget och lönesättning.
• Hålla personalmöten och säkerställa ett gott arbetsklimat.
• Sköta kund- och leverantörskontakter.
• Administrativa uppgifter och rapportering.
• Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhets- och kvalitetskrav.
Vi söker dig som
Vi söker nu en driven och strukturerad verkstadschef som vill vara med och utveckla vår verksamhet - både operativt och strategiskt.Kvalifikationer
• Har erfarenhet från arbete i verkstadsmiljö.
• Tidigare har haft en ledande roll med personalansvar.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk.
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
• Trivs med att arbeta såväl hands-on som med övergripande frågor.
• Har B-körkort.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en ansvarsfull och utvecklande tjänst i en stabil och tekniskt intressant miljö. Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra till företagets framtid. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete och trivsel står i centrum. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, goda förmåner samt flexibilitet i din arbetstid - inklusive flextid och friskvårdsbidrag.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9582990