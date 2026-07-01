Verkstadschef - Hangaren
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-01
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en Verkstadschef till Leveranshangaren inom Fighter Production på Saab Aeronautics i Tannefors, Linköping. Du blir en nyckelperson i vår hangarverksamhet där vi funktionskör, testar och flyger Gripen flygplan samt ansvarar för Raketstolen.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och förbättringar. Genom din vilja och engagemang leder du dina medarbetare för att nå verksamhetens förväntade resultat, och får individer att växa.
Verkstadsområdet Leveranshangar ansvarar för Raketstolen, funktionskörning, flygningar och leverans av flygplan till olika Kunder. Verksamheten är idag organiserad i 2 verkstadsområden med 3st produktionsledare.
I rollen som verkstadschef förväntas du bedriva ett ledarskap som skapar goda förutsättningar för såväl den dagliga operativa verksamheten som för långsiktig utveckling och måluppfyllelse.
Du leder verksamheten genom din tvärfunktionella ledningsgrupp bestående av direktrapporterande Produktionsledare och tillhörande stödfunktioner. Du har fullt ansvar för säkerhet, personal, leverans och ekonomi. Du rapporterar till Områdeschefen för Leveranshangaren och ingår i områdets ledningsgrupp där även chefer för Underhållsberedning och Teknikkontor finns.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som är en trygg, närvarande och engagerad ledare som får människor att växa och prestera tillsammans.
Du har:
Flerårig erfarenhet från tillverkningsindustrin
Dokumenterad ledarerfarenhet
Goda kunskaper inom produktion
En analytisk och lösningsorienterad förmåga
Förmåga att tänka strategiskt med en stark helhetssyn
Ett relationsskapande och inkluderande ledarskap
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9987940