Verkstadsarbetare till Stafsjö Valves

Är du praktiskt lagd och gillar ett varierande arbete? Kanske ser du dig själv som en alltiallo? Då kan det vara dig vi söker!
Åt Stafsjö Valves söker vi nu en verkstadsarbetare med känsla för maskiner. Du blir en del av avdelningen justering & service där arbetet är varierande och problemlösning en stor del av din vardag.
Arbetet innefattar bland annat justering, service, fräsning, svarvning. Det är styckbits-tillverkning med stor variation på jobben, du programmerar dina egna program från grunden. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter att på sikt få vara med och driva samt utveckla en ny fräsmaskin som företaget investerar i.
Den inledande anställningen sker genom Ikett med avsikt att gå över i en direkt anställning hos Stafsjö. Arbetstider är förlagda dagtid med viss flexram.
Verkstadsutrustning i ditt arbetsområde:
• Pedersen 2500-serien med Heidenhain styrsystem 420
• 10" supportsvarv
• Radialborrmaskin
• Bandsåg
• Kallsåg
• Blästerskåp
• El- och TIG-svetsOm företaget
Stafsjö Valves utvecklar och tillverkar högpresterande skjutspjällsventiler för pålitlig och långvarig drift i krävande industriella processer över hela världen. Majoriteten av produktionen går på export till marknader i Europa, Kina, Sydostasien, Sydafrika, Sydamerika och Nordamerika. Stafsjö ingår i tyska Ebro Armaturen som är en ledande tillverkare av vridspjällsventiler. Stafsjö har ca 85 anställda, omsätter ca 310 MSEK och har sitt huvudkontor i Stavsjö, en kvart från Norrköping och tjugo minuter från Nyköping med bil.
Hos Stafsjö Valves finns tydliga framtidsmål, och för dig som vill vara med på resan finns goda utvecklingsmöjligheter.
Företaget värnar starkt om sina anställda och sin kultur. Därför erbjuds förmåner som:
• Resebidrag från hemmet till arbetet.
• Generöst friskvårdsbidrag på 3700 kr för visstid & tillsvidareanställda
• Möjlighet till flex
• Fri frukt på jobbet
• Lunchleverans till jobbetProfil
• Minst 2 års erfarenhet inom styrda maskiner
• Kunskaper inom fräsmaskin, meriterande styrsystem Heidenhain
• Erfarenhet inom svarvning samt svetsning är mycket meriterande
• Flexibel och ansvarstagande gällande ditt arbetsområde
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
