Verkstadsarbetare till ett spännande företag

2026-02-09
Verkstadsarbetare sökes
Vi söker nu en verkstadsarbetare till vår kund. I verkstaden arbetar dem främst med att bygga vikväggar och ridåväggar, och nu behöver dem förstärka teamet.
Idag är dem fyra i verkstaden, men två kommer snart att gå i pension och en arbetar endast två dagar i veckan - därför söker vi dig som vill bli en viktig del av gänget på lång sikt.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Arbete i verkstad
Tillverkning/montering av vikväggar och ridåväggar
Heltid
Vi söker dig som:
Har gått verkstad, industri eller liknande utbildning (eller motsvarande erfarenhet)
Kan vara junior, rätt inställning är viktigast
Är händig och gillar praktiskt arbete
Har god arbetsmoral
Har ett "go" i sig och bidrar till bra stämning
Vi erbjuder:
Ett stabilt jobb med långsiktighet
Ett litet, sammansvetsat team med mycket yrkeskunskap
En arbetsplats där inställning och engagemang värderas högt
Låter detta som något för dig - eller någon du känner?Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
