Verkstadsarbetare till ett spännande företag

Prowork Göteborg AB / Svetsarjobb / Göteborg
2026-02-09


Verkstadsarbetare sökes

Vi söker nu en verkstadsarbetare till vår kund. I verkstaden arbetar dem främst med att bygga vikväggar och ridåväggar, och nu behöver dem förstärka teamet.
Idag är dem fyra i verkstaden, men två kommer snart att gå i pension och en arbetar endast två dagar i veckan - därför söker vi dig som vill bli en viktig del av gänget på lång sikt.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om tjänsten
Arbete i verkstad
Tillverkning/montering av vikväggar och ridåväggar
Heltid

Vi söker dig som:
Har gått verkstad, industri eller liknande utbildning (eller motsvarande erfarenhet)
Kan vara junior, rätt inställning är viktigast
Är händig och gillar praktiskt arbete
Har god arbetsmoral

Har ett "go" i sig och bidrar till bra stämning

Vi erbjuder:
Ett stabilt jobb med långsiktighet
Ett litet, sammansvetsat team med mycket yrkeskunskap
En arbetsplats där inställning och engagemang värderas högt

Låter detta som något för dig - eller någon du känner?Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Göteborg

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9732646

