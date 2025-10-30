Verkstadsarbetare till Duroc i Luleå!
Academic Work Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Luleå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Luleå
2025-10-30
Är du en självgående, noggrann och ansvarstagande person med ett stort intresse för teknik och mekanik? Ansök då om rollen som verkstadsarbetare hos Duroc i Luleå redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som verkstadsarbetare får du en mångsidig roll där du kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik. Arbetet omfattar laserpåsvetsning och laserhärdning i robotstyrda lasermaskiner. Du kommer även arbeta med allt från manuell svarvning och svetsning till programmering och produktion i CNC-svarvar. Produktionen erbjuder stor variation - från unika specialuppdrag till serietillverkning av återkommande komponenter i olika omfattning.
Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och en vilja att ständigt utvecklas. För oss är rätt person viktigare än tidigare erfarenhet - därför erbjuds utbildning och stöd längs vägen så att du kan växa in i rollen!
Arbetstiden är tvåskift, för- och eftermiddag måndag till fredag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
• Laserpåsvetsning i robotstyrda lasermaskiner
• Manuell svarvning och svetsning
• Allmänna verkstadsuppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet inom verkstad/industri
• Är driven och intresserad av teknik och mekanik
• Har goda kunskaper i det svenska språket
Det är meriterande om du har
• Bakgrund som mekaniker
• Kunskap om industrirobotar
• Erfarenhet av mätteknik och ritningsläsning
• Truckkort och traverskort
• Erfarenhet av svarvning och fräsning
• Erfarenhet av CNC-bearbetning/fräsning och programmering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Ansvarstagande
• Lösningsorienterad
• Kvalitetsmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Duroc Laser Coating AB i Luleå är ett högteknologiskt industriföretag som kombinerar avancerad laserteknik med gedigen verkstadskompetens. Företaget är en del av Duroc-koncernen och specialiserar sig på laserpåsvetsning, laserhärdning och laserytbehandling - processer som förlänger livslängden och förbättrar prestandan hos komponenter i krävande industriella miljöer.
Med modern produktionsutrustning, robotstyrda lasermaskiner och CNC-bearbetning erbjuder Duroc Laser Coating lösningar som uppfyller höga krav på precision, slitstyrka och kvalitet. Produktionen omfattar allt från enstaka reparationer och prototyper till återkommande serietillverkning av komponenter i varierande storlek.
Företaget är en etablerad samarbetspartner till aktörer inom bland annat gruv-, stål-, kraft- och processindustrin, där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Genom kontinuerlig teknikutveckling och fokus på effektivitet bidrar Duroc Laser Coating till att minska underhållskostnader och öka livslängden på kritiska maskinkomponenter. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9580635