Verkstadsarbetare sökes!
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Nu söker vi en verkstadsarbetare till vår produktion i Värnamo med omnejd.
I rollen som verkstadsarbetare kommer du arbeta med kapning och skärning av stål. Tjänsten innefattar även truck- och traverskörning, samt andra vanligt förekommande uppgifter i verkstadsmiljö.
• Ett varierande och praktiskt arbete i ett mindre team
• Möjlighet till utveckling för dig som visar driv och engagemang
• Heltidstjänst med start enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av liknande arbete inom verkstad eller industri
• Gärna har erfarenhet av laserbearbetning
• Är allmänt händig och har en positiv inställning
• Är ansvarstagande, noggrann och flexibel i ditt arbetssätt
• Har truck- och traverskort (meriterande, men inget krav)
• Vi lägger stor vikt vid rätt attityd - viljan att lära sig och bidra till arbetslaget är minst lika viktigt som formell erfarenhet.
• Behärskar svenska i tal och skrift
Låter detta intressant? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Låter det här som något för dig? Ansök nu och bli en del av vårt dynamiska team!
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9471678