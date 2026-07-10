Verkstadsarbetare, slipare/polerare
Ikett Personalpartner AB / Smedsjobb / Laxå Visa alla smedsjobb i Laxå
2026-07-10
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Laxå
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Nu söker vi lackerare/slipare till Laxå Special Vehicles!
I rollen utgörs de främsta arbetsuppgifterna av förberedelse inför lackering. Arbetet innebär bland annat spackling, slipning, dockning, övrig ytbehandling samt efterbehandling. Kvalitetskontroll och dokumentation är även arbetsuppgifter som ingår i den dagliga verksamheten.
I rollen ingår även att bidra till att arbetet utförs effektivt och i enlighet med säkerhets- och kvalitetsstandarder. Att tillsammans med kollegor bidra till att arbetet utförs med hög produktivitet och att leveranser sker i precis rätt tid.
Starten för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift.Om företaget
Laxå Special Vehicles med sina 180 anställda verkar inom specialanpassade lastbilshytter och chassier. Företaget strävar efter att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag i en säker och trygg arbetsmiljö, med gott arbetsklimat där medarbetare och ledare arbetar tillsammans för att uppnå det.
LSV är en del av omställningen som pågår mot hållbara transporter, där de ligger i framkant för att klara framtidens utmaningar. I företagskulturen finns en tydlig utgångspunkt och vision om att vara en kompetent fordonsleverantör som överträffar kundens förväntningar. Laxå Special Vehicles kännetecknas som lösningsfokuserade, kvalitetsmedvetna, och drivs av ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Profil
Meriterande:
• Lägst gymnasieutbildning, helst inom relevant område
• Bakgrund inom bilrekond eller liknande
• Kunskap om och/eller erfarenhet av våtlackering, övrig ytbehandling, målning, spackling eller slipning
• Kunskap om allmän verkstadstillverkning
• Erfarenhet av lackering inom fordonsindustrin
• Boende i närområdet
Vi uppmuntrar att söka tjänsten även om du inte lackerat tidigare, kanske har du istället erfarenhet av slipning, bilrekond, eller annan ytbehandling!
För att trivas i rollen bör du vara driven samt ha ett genuint intresse för dina arbetsuppgifter och avdelningens uppdrag. Du är kvalitetsinriktad, initiativrik och arbetar för ständiga förbättringar. Du besitter en god samarbetsförmåga och har ett högt säkerhetstänk. Du bör ha lätt för att ta emot och förstå instruktioner samt talar och förstår tillräckligt av det svenska språket. I gengäld får du intressanta och varierande arbetsuppgifter i en verksamhet som växer och utvecklas samt möjlighet att utvecklas.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emilia Gasbarro emilia.gasbarro@ikett.com Jobbnummer
9999778