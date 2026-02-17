Verkstadsarbetare | Ölands Vattenskärning | Färjestaden
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kalmar Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kalmar
2026-02-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt och praktisk lagd person med ett öga för detaljer? Ölands Vattenskärning söker nu engagerade verkstadsarbetare till sin anläggning i Färjestaden. Här får du chansen att arbeta med en mängd olika verkstadsuppgifter i en varierande och spännande roll! Ta steget och bli en del av vårt dynamiska team!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad verkstadsmedarbetare som är redo att ta sig an en utmanande och varierande roll hos oss på Ölands Vattenskärning. Som en del av vårt team kommer du att ha ansvar för att arbeta noggrant efter tekniska ritningar. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och inkludera allt från borrning och bockning till fräsning, svarvning och kapning. Det är viktigt att du har en god förståelse för hur man genomför mätningar för att säkerställa att alla komponenter uppfyller de angivna specifikationerna.
För att lyckas i rollen kommer du att behöva samarbeta nära med produktionsteamet för att effektivisera arbetsprocesserna och säkerställa att kvalitetskraven alltid är uppfyllda. Om du är en person som drivs av att upprätthålla hög kvalitet och gillar variation i arbetsuppgifterna, kan denna roll vara perfekt för dig.
Om digFormell kompetens
Kunskap i ritningsläsning och mätning är ett krav.
Erfarenhet av arbete i en verkstadsmiljö eller motsvarande.
Erfarenhet av att hantera maskiner och verktyg med precision.
Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift.
Grundläggande datorvana.
Meriterande
Erfarenhet av borrning, bockning, fräsning, svarvning, kapning, svetsning m.m.
Erfarenhet av vattenskärningsteknik.
Tidigare arbete med CNC-styrda maskiner.
Truckkort
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Det handlar om en direktrekrytering och för att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bemanning.kalmar@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7241238-1845998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Proviantgatan 2 (visa karta
)
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9747176