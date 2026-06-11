Verkstadsarbetare med lagervana
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2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i ett familjeägt företag med stark laganda, hög kvalitet och stora utvecklingsmöjligheter? För vår kunds räkning söker vi nu en engagerad verkstadsarbetare med lagervana till deras servicelager i södra Stockholm.
Om tjänsten och direktanställningen
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Randstad ansvarar för rekryteringsprocessen men du kommer att bli anställd direkt av kundföretaget.
Företaget är ett väletablerat och familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970. De erbjuder helhetslösningar inom lyftredskap, surrningsmateriel och fallskyddsutrustning samt utbildning och inspektioner för säkra lyft. Verksamheten befinner sig just nu i en expansiv fas och söker därför fler engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Som verkstadsarbetare med lagervana kommer du att ha en varierande vardag där du arbetar med både tillverkning, lagerhantering och kundservice. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team och hjälper till att säkerställa att kunderna får rätt produkter och service med högsta kvalitet.Arbetsuppgifter
Tillverkning av lyftredskap i verkstaden
Sköta in- och utleveranser
Packning och plockning av varor
Lagerhantering och övrigt förekommande verkstadsarbete
Direktförsäljning och kundkontakt vid behov
AnsvarsområdenProfil
Truckkort
B-körkort
Grundläggande datakunskaper
Talar och skriver svenska obehindrat samt har grundläggande kunskaper i engelskaKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har ett tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Är serviceinriktad och vill skapa nöjda kunder
Har erfarenhet från lager, verkstad eller liknande arbeteOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/d5924653-93b5-4534-a4a8-b1e4bde6ee6c
Stallarholmsvägen 32 (visa karta
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124 59 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9959128