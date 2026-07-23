Verkstadsarbetare Lackdoor Industri AB
Platsa AB / Montörsjobb / Kungsbacka Visa alla montörsjobb i Kungsbacka
2026-07-23
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, Mölndal
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eller i hela Sverige
Hos Lackdoor Industri får du arbeta med kundanpassade produkter där kvalitet, hantverk och precision står i fokus. Här blir du en del av ett mindre företag med korta beslutsvägar, god sammanhållning och ett varierande arbete där varje projekt är unikt. Nu söker vi en verkstadsarbetare som vill bli en del av vårt team i Frillesås.
Tjänsten Som verkstadsarbetare blir du en viktig del av vår produktion och arbetar med tillverkning och ihopsättning av dörr- och fönsterpartier samt andra moment i vår fabrik. Arbetet sker utifrån ritningar och kräver att du arbetar noggrant och strukturerat. Du kommer framför allt att arbeta med tillverkning av arkitektritade dörrar, fönster och fasader i stål och rostfritt stål. Rollen omfattar även blästring av metallpartier. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och successivt lära dig nya moment i takt med att du växer in i rollen.
Vad erbjuder vi dig? Som medarbetare hos Lackdoor blir du en del av ett mindre företag där beslutsvägarna är korta och sammanhållningen är god. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet där kvalitet, yrkesstolthet och samarbete är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en varierande roll där du får möjlighet att utvecklas över tid och lära dig fler delar av produktionen. Genom rotation mellan olika stationer får du successivt en bredare förståelse för hela tillverkningsprocessen. Vid behov erbjuder vi även de utbildningar som krävs för rollen, exempelvis truck- och traversutbildning. Dessutom erbjuder vi kollektivavtal, sjukvårdsförsäkring, arbetstidsförkortning samt fri tillgång till vårt eget, fullt utrustade gym.
Om Lackdoor Industri Lackdoor Industri är ett privatägt företag i Frillesås med omkring 20 medarbetare. Sedan starten 1991 har vi specialiserat oss på tillverkning av kundanpassade dörrar, fönster och fasader i stål och rostfritt stål. Hela tillverkningsprocessen sker i våra egna lokaler, från konstruktion och tillverkning till lackering och leverans. Det ger oss full kontroll över hela processen och säkerställer hög kvalitet i varje leverans.
Vem söker vi? För att trivas hos oss tror vi att du är en noggrann och ansvarstagande person som tycker om att arbeta praktiskt och tillsammans med andra. Du vågar ställa frågor när det behövs, tar egna initiativ och bidrar med ett positivt engagemang i arbetsgruppen. Vi uppskattar också dig som är idérik, tycker om att hitta lösningar och gärna delar med dig av dina tankar när du ser möjligheter till förbättring. Tidigare erfarenhet från verkstad, industri eller annan tillverkande verksamhet är en fördel, men vi lägger minst lika stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. För att kunna ta dig an rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av ritningsläsning.
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2026-08-31
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Frillesås
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Caroline Olofsson, caroline.olofsson@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991538-2113837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
Frillesåsvägen 83 (visa karta
)
439 62 FRILLESÅS Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
10010362