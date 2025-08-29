Verkstadsarbetare inom oförstörande provning
2025-08-29
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom oförstörande provning (OFP), där vi arbetar med metoder som penetrantprovning och magnetpulverprovning. I rollen får du en omväxlande vardag där du både har friheten att planera ditt eget arbete utifrån en körplan och samtidigt arbetar tätt tillsammans med kunniga kollegor. En viktig del av arbetet är dokumentation, där du säkerställer att protokoll fylls i korrekt och att information alltid är aktuell och tillförlitlig. Du kommer att få utbildning och certifiering för att bli behörig att utföra tester och kontroller av material som används inom flygindustrin, såsom aluminium, rostfritt stål och titan
I vår bearbetningsverkstad som består av ungefär 30 medarbetare jobbar vi bland annat med svarvning, fräsning, gnistning och slipning samt processer som exempelvis ytbehandling, härdning och oförstörande provning (OFP). Vi tror på att arbeta smart och effektivt. Därför använder vi moderna tekniker som laserprofilmätning, och vi jobbar aktivt med Lean och 5S för att skapa en smidig och välorganiserad arbetsmiljö.
För oss är ett gott samarbete viktigt, och vi arbetar tillsammans för att skapa högkvalitativa mekanikprodukter för flyg- och försvarsindustrin. Här får du också chansen att bidra till spännande utvecklingsprojekt och tillverkning av prototyper för vår utvecklingsavdelning.
Vi söker dig som har ett skarpt öga för detaljer och en naturlig förmåga att arbeta noggrant med hög kvalitet i fokus. Du är lugn och tålmodig, tar ansvar för ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Du har också ett accepterande förhållningssätt oavsett vem du möter och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Då kraven på oss är hårda ser vi gärna att du har god förståelse för snäva toleranskrav och att du uppskattar dokumentation.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom metallbearbetning
* Högt kvalitetstänk
* God datorvana
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi tror på att de bästa resultaten uppnås när vi drar nytta av våra olikheter och anser att olika perspektiv berikar vårt arbete, stärker vårt team och skapar en mer kreativ arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din unika bakgrund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
