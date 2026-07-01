Verkstadsarbetare
OnePartnerGroup Örebro AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-07-01
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Bakom Hjulsupport Däckverkstad finns över 25 års erfarenhet från transportbranschen och arbete med tunga fordon. Den erfarenheten har gett oss en djup förståelse för hur viktigt det är att bilen fungerar korrekt och säkert i vardagen.
När vi startade Hjulsupport Däckverkstad var ambitionen att skapa en däckverkstad där kunder alltid får ett professionellt bemötande, tydliga priser och arbete som utförs noggrant från början.
VerkstadsarbetarePubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad medarbetare till Hjulsupport. Har du ett stort intresse för fordon och trivs med praktiskt arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig. Tillträde sker inför kommande vintersäsong eller tidigare beroende på erfarenhet.
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Dagtid Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos Hjulsupport kommer du bland annat att arbeta med:
Däckskifte och däckmontering
Hjulbalansering och hjulinställning
Enklare mekaniskt arbete och service
Hantering av verktyg och maskiner
Kundkontakt och service
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett intresse för fordon och gärna erfarenhet från fordonsbranschen. Du är noggrann, driven och ansvarstagande med ett öga för detaljer. Som person är du serviceinriktad, ödmjuk och trivs med att arbeta både självständigt och i teaKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av praktiskt arbete inom fordonsbranschen
God vana av verktyg och maskiner
Meriterande
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet som bilmekaniker eller däckmontör
Erfarenhet av hjulinställningar
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Asos Amin på asos.amin@onepartnergroup.se
(mailto:gustav.akerblom@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178), https://www.hjulsupport.se/
702 37 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjulsupport Däckverkstad Kontakt
Affärsområdeschef
Asos Amin asos.amin@onepartnergroup.se +46721429543 Jobbnummer
9986807