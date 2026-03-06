Verkstadsarbetare
Är du vår nästa verkstadsarbetare? Vi söker dig som vill vara med och skapa precision och kvalitet! Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Bergs Mekaniska AB är ett väletablerat företag i framkanten av metallindustrin, med fokus på kvalificerat hantverk och innovativa lösningar. Vår moderna verkstad och engagerade team gör oss till en arbetsplats där kvalitet och utveckling står i fokus. Nu söker vi en driven och skicklig verkstadsarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa!
Din roll hos oss
Som skärningsoperatör hos oss ansvarar du för att använda avancerad teknik för att skära material som metall, plast, aluminium och andra material enligt kundspecifikationer. Du arbetar i en högteknologisk miljö där precision och kvalitet är i fokus. Tjänsten innebär ett varierande arbete i ett inspirerande team med goda utvecklingsmöjligheter. Arbetet innebär skiftgång med rotation mellan dag- och kvällsskift, vilket kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika arbetstider.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med skärning eller liknande tillverkningsprocesser samt erfarenhet av att läsa tekniska detaljritningar
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för kvalitet
Har en grundläggande datorkunskap
Trivs i ett team men kan också arbeta självständigt
Har grundläggande teknisk förståelse och ett intresse för "att skruva och meka"
Körkort samt tillgång till bil är ett krav. Meriterande om du har truck- och/eller traverskort
Utbildning inom CNC eller metall är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder:
En spännande arbetsmiljö med moderna maskiner och verktyg
Kompetenta och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftig lön och förmåner som företagshälsovård och friskvårdsbidrag
En arbetsplats där du kan göra skillnad och växa med företaget
Är du rätt person?
Skicka din ansökan och CV till oss senast 2026-03-22 till vår HR kristina@bergsmekaniska.se
Märk din ansökan med "Verkstadsarbetare Bergs Mekaniska AB". Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: kristina@bergsmekaniska.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Mekaniska Verkstad i Molkom AB
(org.nr 556492-7738), https://bergsmekaniska.se
SÖDRA RÅDOM 407
660 60 MOLKOM
)
660 60 MOLKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aktiebolaget S-O Bergs Mekaniska Verkstad Jobbnummer
