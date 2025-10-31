Verkstadsarbetare

Wikan Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Eslöv
2025-10-31


Nu söker vi en verkstadsarbetare till ett växande företag i Eslöv!

Publiceringsdatum
2025-10-31

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att vara en del av såväl färdigställandet, som reparationer, av detaljer och hela konstruktioner till tyngre fordon. Du kommer att kapa, svetsa, bocka och montera utefter givna instruktioner.
Arbetstid dagtid.

Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som vill jobba i verkstadsmiljö och har tummen på rätta stället. Kan du dessutom svetsa är det en stor merit. Du är noggrann och engagerad och jobbar gärna i ett team.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att bor inom pendlingsavstånd från Eslöv.
Du behärskar svenska i tal och skrift.

Information och kontakt
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Sebastian Siversson 0417-77 99 83.

Tillträde enl överenskommelse.

Skicka gärna din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13790".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Kontakt
Sebastian Siversson
0417-779983

Jobbnummer
9583001

