Verkstadsarbetare
Wikan Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Eslöv Visa alla fordonsmontörsjobb i Eslöv
2025-10-31
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
Nu söker vi en verkstadsarbetare till ett växande företag i Eslöv!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att vara en del av såväl färdigställandet, som reparationer, av detaljer och hela konstruktioner till tyngre fordon. Du kommer att kapa, svetsa, bocka och montera utefter givna instruktioner.
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som vill jobba i verkstadsmiljö och har tummen på rätta stället. Kan du dessutom svetsa är det en stor merit. Du är noggrann och engagerad och jobbar gärna i ett team.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att bor inom pendlingsavstånd från Eslöv.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Sebastian Siversson 0417-77 99 83.
Tillträde enl överenskommelse.
Skicka gärna din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Kontakt
Sebastian Siversson 0417-779983 Jobbnummer
9583001