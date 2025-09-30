Verkstadsarbetare

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Stockholm
2025-09-30


Verkstadsarbetare med känsla för kvalitet - bli en del av ATAB Aluminium AB

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om företaget
ATAB Aluminium AB är ett stålbyggnadsföretag beläget i Bålsta, strax utanför Stockholm. I över 30 år har de levererat stål och aluminium till byggprojekt runtom i Sverige. De är certifierade enligt EN 1090-1 för bärande stålkonstruktioner och har dessutom utvecklat en patenterad metod för reducering av elektromagnetisk strålning. Deras projekt är ofta både tekniskt avancerade och unika, vilket gör att du som medarbetare får en varierande och utvecklande arbetsmiljö.

Om tjänsten
Som verkstadsarbetare hos oss kommer du att arbeta i vår verkstad i Bålsta med tillverkning, bearbetning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner. Rollen innebär både självständiga arbetsuppgifter och nära samarbete med kollegor i produktionen. Du kommer att vara en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i våra leveranser.

Exempel på arbetsuppgifter:

Tillverkning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner

Ritningsläsning och arbete utifrån konstruktionsunderlag

Svetsarbete (MAG/TIG)

Kapning, borrning, slipning och andra förekommande verkstadsarbeten

Kvalitetskontroller och säkerställande av att arbetet följer våra certifieringskrav

Vi söker dig som

Har erfarenhet av verkstadsarbete inom stål- eller metallindustrin

Har god vana av ritningsläsning

Har svetskompetens, gärna giltig svetslicens, och erfarenhet av rörtrådssvetsning

Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet

Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team

Övrig information
I denna rekrytering samarbetar ATAB Aluminium AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Jobbnummer
9532902

