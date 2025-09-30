Verkstadsarbetare
2025-09-30
Verkstadsarbetare med känsla för kvalitet - bli en del av ATAB Aluminium ABPubliceringsdatum2025-09-30Om företaget
ATAB Aluminium AB är ett stålbyggnadsföretag beläget i Bålsta, strax utanför Stockholm. I över 30 år har de levererat stål och aluminium till byggprojekt runtom i Sverige. De är certifierade enligt EN 1090-1 för bärande stålkonstruktioner och har dessutom utvecklat en patenterad metod för reducering av elektromagnetisk strålning. Deras projekt är ofta både tekniskt avancerade och unika, vilket gör att du som medarbetare får en varierande och utvecklande arbetsmiljö.Om tjänsten
Som verkstadsarbetare hos oss kommer du att arbeta i vår verkstad i Bålsta med tillverkning, bearbetning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner. Rollen innebär både självständiga arbetsuppgifter och nära samarbete med kollegor i produktionen. Du kommer att vara en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i våra leveranser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillverkning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner
Ritningsläsning och arbete utifrån konstruktionsunderlag
Svetsarbete (MAG/TIG)
Kapning, borrning, slipning och andra förekommande verkstadsarbeten
Kvalitetskontroller och säkerställande av att arbetet följer våra certifieringskrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet av verkstadsarbete inom stål- eller metallindustrin
Har god vana av ritningsläsning
Har svetskompetens, gärna giltig svetslicens, och erfarenhet av rörtrådssvetsning
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i teamÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar ATAB Aluminium AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
