Verkstadsarbetare - montör

Vi tillverkar och monterar dörrar, fönster, fasader av stål till byggnadsindustrin. Vi arbetar i olika material såsom rostfritt, koppar, mässing, zink etc. Produktionen ligger i Veberöd i Lund kommun. Ni kommer att utföra samtliga arbetsuppgifter såsom kapning av profiler, fräsning för olika beslag, ihopsvetsning, lackering, montering av beslagskomponenter och slutligen montering och glasning på byggarbetsplats

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: rene@regan.se

Detta är ett heltidsjobb.

Regan Stålfasader AB (org.nr 556324-0091)
Orrspelsvägen 56 (visa karta)
247 63  VEBERÖD

För detta jobb krävs körkort.

9455859

