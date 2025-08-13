Verkstadsarbetare - montör
Regan Stålfasader AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lund
2025-08-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regan Stålfasader AB i Lund
Vi tillverkar och monterar dörrar, fönster, fasader av stål till byggnadsindustrin. Vi arbetar i olika material såsom rostfritt, koppar, mässing, zink etc. Produktionen ligger i Veberöd i Lund kommun. Ni kommer att utföra samtliga arbetsuppgifter såsom kapning av profiler, fräsning för olika beslag, ihopsvetsning, lackering, montering av beslagskomponenter och slutligen montering och glasning på byggarbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post
E-post: rene@regan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regan Stålfasader AB
(org.nr 556324-0091)
Orrspelsvägen 56 (visa karta
)
247 63 VEBERÖD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455859