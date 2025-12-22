Verkstadsansvarig till Stormteknik
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.Om företagetStorm Teknik AB är ett företag med inriktning på service, reparation och underhåll av båtar och motorer, med säte i Slagstamarinan.Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar, allt från motormekanik och drevservice till montering av elektronik, polering, färg- och plastarbeten samt vinterförvaring i varmhallar.Med vår gedigna tekniska kompetens, fokus på kvalitet och personlig service vill vi vara en trygg partner för fritidsbåtsägare och båtintressenter i Storstockholm. Nu växer vi och söker en verkstadsansvarig för att stärka vårt team och säkerställa fortsatt hög standard i vår verkstad och våra tjänster.
Du blir en nyckelperson i vårt verkstadsteam, ett litet gäng som tillsammans ansvarar för service, reparation och underhåll av båtar vid vår hamn/verkstad på Slagsta marina. Du rapporterar till företagets ägare. Rollen kräver ansvar, självständighet och god kommunikation, samtidigt som laganda och flexibilitet värderas högt.
Som verkstadsansvarig kommer du bland annat:
Arbetsleda och planera det dagliga arbetet i verkstaden : fördela arbetsuppgifter, schemalägga och följa upp
Ha kundkontakt: ta emot service- och reparationsorder, kommunicera med kunder om status och behov
Självständigt räkna på och skriva offerter samt fakturera kunder efter avslutat arbete
Utföra mekanisk service och reparation på båtmotorer och drev, montera GPS och annan båtelektronik
Vid behov bidra med plast-, målnings- och poleringsarbeten på båtar
Ansvara för verkstadens löpande underhåll, kvalitetssäkring och dokumentation
Som ansvarig får du en varierad roll där du växlar mellan praktiskt mekanikarbete, administration och kundkontakt. Perfekt för dig som vill ha omväxling och ansvar i vardagen.
Önskad Profil:
Minst 5 års erfarenhet av mekaniker- eller som tekniker (gärna med fokus på båtmotorer, båtar eller liknande fordon)
Erfarenhet av att ha varit ansvarig på verkstad (arbetsledaransvar)
B-körkort och gärna vana att köra båt
Truckkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Du har god ordning, är strukturerad och bekväm med administration samt service/fakturering
Vi söker dig som:
Du är prestigelös, noggrann och trivs med ansvar. Du fungerar lika bra med mekanik som med administration och dator, och du gillar att skifta mellan praktiskt arbete ute i verkstad och kundkontakt. Du är lösningsorienterad och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt - kvalitet och seriöst hantverk är självklart för dig. Du trivs i ett litet team där din insats gör stor skillnad.
Meriterande om du:
Har skepparexamen
Start: Så snart som möjligt.
Arbetstider: 8-17 Måndag till fredag
Placering: Utgår från Slagsta marina men kan resa i Storstockholm på jobb.
Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning
