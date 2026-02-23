Verkstadsansvarig tekniker till nya Blixtra
Vill du använda din tekniska kompetens för att vara med och utveckla Blixtras nästa generation av elbilsverkstad? Vi bygger en ny modell för service, reparation och support av elbilar och laddhybrider i Sverige, utvecklad från grunden för eldrift och med tekniken i fokus. Målet är att göra elbilsägandet tryggare, mer förutsägbart och långsiktigt hållbart.
Hos Blixtra handlar det inte om att byta hela system så fort något strular. I stället arbetar vi, så långt det är säkert och möjligt, med reparationer på komponentnivå. Genom djupgående felsökning, standardiserade processer och kvalitetssäkring kan kostnader sänkas, resursslöseri minskas och bilens livslängd förlängas utan att kompromissa med säkerheten.
Nu öppnar Blixtra en ny verkstad i Södertälje som ska fungera som företagets flaggskeppsverkstad i Sverige. Till den satsningen söker vi nu en verkstadsansvarig tekniker som vill vara med från start. Rollen kombinerar praktiskt arbete i verkstaden med ansvar för den dagliga driften. Du arbetar hands on med felsökning och reparationer av elbilar och laddhybrider, ofta i tekniskt komplexa ärenden kopplade till batteri, drivlina och styrsystem. Många uppdrag kräver analys, dialog och planering snarare än snabba standardlösningar.
Som verkstadsansvarig är du också en central del i verkstadens flöde. Du hanterar kunddialog, bokningar och offertprocesser och är med och formar rutiner, arbetssätt och säkerhetsprocesser. Ägarna finns nära i vardagen och stöttar både tekniskt och operativt.
Rollen formas delvis efter vem du är. Inledningsvis kommer ni vara två tekniker i verkstaden, och på sikt byggs teamet ut med fler tekniker, och du får möjlighet att ta större ansvar om du vill.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt hos Blixtra.
Din Profil
Du är tekniker i grunden och har arbetat flera år med el och hybridfordon i verkstadsmiljö. Du har praktisk erfarenhet av högvoltssystem och är trygg i att arbeta med avancerad felsökning och tekniskt komplexa problem.
Du behöver inte ha haft en formell chefsroll tidigare, men du är redo att ta ansvar och ta nästa steg i din yrkesroll. Här finns en möjlighet för dig som har djup teknisk kunskap att använda den i ett större sammanhang och vara med och bygga upp och utveckla en verksamhet över tid. Du trivs med att kombinera tekniskt arbete med planering, kundkontakt och samordning och ser värdet i att bidra både operativt och strategiskt.
Vi tror att du:
• har flera års erfarenhet av arbete med el och hybridfordon
• har utbildning och praktisk vana av högvoltssystem
• tycker om att felsöka på djupet och arbeta metodiskt på komponentnivå
• är kommunikativ och bekväm i tekniska dialoger med kunder och försäkringsbolag
• är nyfiken, strukturerad och trivs i en miljö som fortfarande formas
Lång erfarenhet i sig är inget krav. Det som är viktigast är rätt teknisk grund, ett starkt intresse för el och högvoltteknik samt viljan att utvecklas och vara med på en riktigt spännande resa där du får möjlighet att påverka, ta ansvar och bygga något nytt från grunden.Om företaget
Blixtra bygger framtidens fristående verkstadskedja för elbilar och laddhybrider, utvecklad från grunden för eldrift och med tekniken i fokus. Vi hjälper privatpersoner, företag och försäkringsbolag att lösa allt från vardagliga fel till avancerade tekniska problem.
Istället för att byta hela batteripack, drivlinor eller andra stora system arbetar Blixtra så långt det är säkert och möjligt med reparationer på komponentnivå. Genom djupgående felsökning, standardiserade reparationsprocesser och kvalitetssäkring blir avancerade reparationer tillgängliga på ett säkert och transparent sätt.
Blixtra startade ur insikten om att alltför många elbilar riskerar att skrotas eller få orimligt dyra reparationer när batteri eller drivlina strular. Med bakgrund inom elektroteknik, teknisk fysik, högvoltssystem och mångårig erfarenhet av verkstadsdrift finns en gedigen teknisk kompetens i bolaget. Den kunskapen byggs nu systematiskt in i metoder, processer och verkstäder som ska kunna skalas till fler orter.
Södertäljeverkstaden är ett viktigt steg i den satsningen och blir ett nav för hur Blixtras verkstadsmodell ska se ut framåt.
Läs gärna mer om Blixtra på https://www.blixtramobility.com/se/om-oss
