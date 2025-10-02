Verkstadsansvarig med grundläggande kunskaper om processpumpar
2025-10-02
Verkstadsansvarig till BJ Industrimateriel AB
Välkommen till BJ Industrimateriel!
Vi söker en verkstadsansvarig med grundläggande kunskaper om processpumpar för applikationer inom pappers- och massaindustrin och söker dig som vill ha omväxlande arbetsuppgifter med ett brett ansvarsområde.
Vilka är vi?
BJ industrimateriel AB är ett väletablerat företag som startades 1965. År 1990 började vi sälja pumpar och reservdelar. Idag är vi en uppskattad och välrenommerad leverantör inom processindustrin och levererar såväl nya som begagnade pumpar till nästan samtliga svenska pappers- och massabruk och även delvis ut i Europa. Företaget är unikt i sitt sätt att arbeta genom att vi lagerar begagnade delar och därmed snabbt kan agera vid efterfrågan.
Som verkstadsansvarig hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Dagligt ansvar för verkstaden och dess drift
Montering och demontering av pumpar
Renovering av begagnade pumpar och reservdelar
Underhåll och service av fordon och maskiner
Reparationer och underhåll av fastigheter
Vem är du?
Har dokumenterad erfarenhet av verkstadsarbete med processpumpar
Har erfarenhet av svetsning
Är noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
Besitter god förmåga att självständigt planera det egna arbetet
Innehar truckkort och B-körkort
Meriterande är grundläggande kunskaper om mekaniska tätningar och lagermontering. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Som arbetsgivare erbjuder vi en konkurrenskraftig månadslön, anpassad efter kompetens och erfarenhet, och goda förmåner så som friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Eftersom vi är ett litet team är det viktigt att du trivs med att jobba på ett mindre företag med familjär känsla och är prestigelös som person.
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vänligen bifoga CV och Personligt brev i din ansökan.
Vi sätter ett stort värde på ett hållbart företagande och en inkluderande arbetsmiljö.
Mångfald och jämställdhet är grundläggande självklarheter i vår verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: ekonomi@industrimateriel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bj Industrimateriel AB
(org.nr 556455-7535), http://www.industrimateriel.se
Kraftverksvägen 6 (visa karta
)
663 34 SKOGHALL Jobbnummer
9538045