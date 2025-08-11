Verkstads reparatör/montör Nyköping
Globus TT AB / Maskinreparatörsjobb / Nyköping
2025-08-11
Om Globus TT AB
Det finns många i vårt land som tyvärr inte har förmågan till obehindrad rörelse. Det kan bero på en funktionsnedsättning, en olyckshändelse eller åldersskäl. Vår strävan är att alla personer, trots rörelsebegränsningar, ska kunna fungera väl i vårt samhälle. Det kan gälla förflyttning inom hemmet eller i samhällets olika funktioner och byggnader. Framkomligheten är varje persons rättighet som ger ökad livskvalitet, oavsett var man befinner sig.
Vi levererar framkomlighet i hela Sverige genom våra lösningar. Vi monterar och underhåller specialhissar.
Globus TT AB är en arbetsplats med ett utvecklande, självständigt och variationsrikt arbete som innebär att du får arbeta med olika typer av fabrikat och problemlösningar. Företaget präglas av nytänkande och vi värdesätter medarbetare som tar egna initiativ. Vi eftersträvar mångfald och ser sökande av samtliga kön.
Vi söker en allsidig medarbetare med körkort som ska fungera som verkstadspersonal, reparatör & hissmontör till Globus. Du ska bo i Nyköping med omnejd. Anställningsort Nyköping Svalsta.
Du kommer att utföra installationer, akut felsökning/reparation och förebyggande service på i huvudsak specialhissar för rörelsehindrade personer och industriportar. Vid behov uppmätning av trappor ute på fältet. I första hand i Östergötland, Sörmland och Stockholmsregionen och i visst fall på övriga orter.
Återrapportering av utfört arbete via bärbar pc.
Arbetets omfattning är heltid och du arbetar måndag till fredag dagtid. Arbete utanför verkstaden förekommer.
Vi söker
Dig som har ett genuint intresse för teknik, mekanik och de engagemang som krävs för att lära dig det här yrket. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten innebär eget ansvar. Det krävs inte att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med hissar men vi tror att du har tidigare erfarenhet från verkstad eller mekanikeryrket. Vi har instruktioner och rutiner som är tydliga och du får utbildning och vägledning av våra erfarna tekniker.
• Du är en positiv, serviceinriktad person som trivs med att arbeta självständigt och har hög arbetsmoral. Du är engagerad, noggrann, ordningsam och trivs med att ta eget ansvar, kan jobba både ensam och i team.
• För att lyckas i rollen krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.
Du har goda kunskaper i engelska då skriftlig och muntlig kommunikation förekommer dagligen på engelska. Tekniska manualer och information är båda på svenska och engelska.
• Du har datavana eftersom återrapportering av utfört arbete ske via dator och telefon.
• B-körkort är ett kravDina arbetsuppgifter
Utföra självständig ombyggnad, felsökning, renovering av hissar på verkstad svetsa slipa lacka tillverkning av stålkonstruktioner.
Lagerarbete, ta emot gods, truckkörning och se till att det registreras och kommer in på rätt plats i lagret skicka gods, inventering, lagrets drift och skötsel.
Support till ordermottagningen när det gäller lageradministration.
Teknisk support.
Visst montage, felsökning och servicearbete kan förekomma utanför Globus.
Vid behov hjälpa säljarna med uppmätning av trappor ute på fältet.
Ordning på verkstad, lager, gård och fastigheten.
Globus TT AB erbjuder bl.a. företagshälsovård, friskvårdskort samt kollektivavtal i SVEMEK Metall.
Vi vill inte ha hjälp av rekryteringsfirmor eller liknande tjänster.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Intervjuer görs löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatumet.
Ansökan skickas via E-post till torbjorn.tallberg@globustt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: torbjorn.tallberg@globustt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Globus Tt AB
(org.nr 556433-0933)
Svalstavägen 1 (visa karta
)
611 50 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451642