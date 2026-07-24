Verkstads, - plåtarbetare
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristianstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker nu efter en ny kollega till plåtavdelningen hos en av våra kunder i Åhus.
Är du praktiskt lagd och trivs att arbeta i en produktion?
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och som trivs att arbeta både självständigt som i grupp.
I ditt arbete på plåtavdelningen kommer du att samarbeta tillsammans med verksamhetens konstruktionsavdelning.
Ett arbete som är varierande och omväxlande, där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål.
I arbetsuppgifterna ingår traditionella arbetsmoment inom en plåtverkstad såsom slipning, kantpressning, bocka/klippa och svetsning.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse. Profil
Vi söker efter dig som har arbetslivserfarenhet från metallarbete i en industriell verksamhet.
Du har en god verkstadsvana och är bekväm med diverse verkstadsuppgifter så som slipning, kantpressning,
bocka/klippa och svetsning.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du nyfiken och har ett driv och viljan av att utvecklas.
Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker:
• Har erfarenhet av metallarbete, smide.
• Har erfarenhet av kantpressning.
• Har kunskap inom ritningsläsning.
• Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
• Du har körkort B:
• Truckkort är meriterande.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
10011315