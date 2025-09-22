Verksjurist till Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Har du erfarenhet som verksjurist på myndighet och en förmåga att snabbt förstå och hantera komplexa frågor? Då kan du vara den vi söker!
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet som verksjurist på myndighet och har god förmåga att snabbt sätta sig dig in i komplexa frågor och lösa problem.
Som verksjurist hos oss kommer du bland annat att stötta Enheten för suicidutredningar med frågor inom:
• Allmän förvaltningsrätt.
• Offentlighet och sekretess.
• Socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsjuridik.
• Barnrätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar även övrigt verksjuridiskt arbete, såsom att driva processer i domstol och arbeta med dataskydd.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Du har svensk juristexamen och är notariemeriterad.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och ansvarstagande. Du har ett helhetsperspektiv och är resultatinriktad.
• Goda kunskaper i svenska.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av allmän förvaltningsrätt samt offentlighet- och sekretess, socialtjänst och hälso- och sjukvårdsjuridik och barnrätt.
Vikt läggs vid:
• Goda kunskaper om processföring.
Vad gör Rättskansliet?
Rättskansliet ansvarar för det övergripande, strategiska juridiska arbetet på myndigheten och bistår avdelningarna i juridiska frågor.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Bitte Dellborg, telefon 010- 205 22 42.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss
Välkommen med din ansökan till befattningen som verksjurist hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-10-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04074-2025-2.1.1 Ersättning
