Verksjurist med inriktning mot digitalisering
Livsmedelsverket / Juristjobb / Uppsala Visa alla juristjobb i Uppsala
2026-07-27
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Är du en driven jurist som vill arbeta med komplexa rättsliga frågor på en myndighet med spännande uppdrag för ett hållbart samhälle och inom beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten? Då har du hittat rätt!
Vi förstärker nu vårt rättsliga arbete inom det it-rättsliga området med en verksjurist med erfarenhet inom digitaliseringsjuridik. Vi erbjuder en roll där du bidrar med kvalificerat juridiskt stöd till Livsmedelsverkets olika verksamheter, främst inom digitaliseringsområdet, i en samhällsviktig verksamhet där digitalisering och användning av AI utvecklas med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet.
Varför Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket har en central roll i frågor som berör alla – säker mat, säkert dricksvatten och en hållbar livsmedelsförsörjning. Myndigheten har också en viktig funktion i Sveriges civila försvar och beredskap.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är även med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
Enheten för juridik
Som ett stöd i myndighetens ledningsarbete och verksamhet finns Avdelningen för myndighetsstöd, där Enheten för juridik ingår. Enheten ansvarar särskilt för utarbetandet av Livsmedelsverkets föreskrifter och bistår med juridiskt stöd till den övriga verksamheten inom myndigheten. Enheten har för närvarande 17 medarbetare och består av två team som leds av två teamchefer. Enhetschefen är myndighetens rättschef.
Din roll
Som verksjurist med inriktning mot digitalisering arbetar du brett inom enhetens ansvarsområde med kvalificerade juridiska frågeställningar och bidrar med juridisk expertkompetens främst inom digitaliseringsområdet. I dina arbetsuppgifter ingår i första hand att ge juridiskt stöd i frågor som rör digitalisering och it-rätt, särskilt dataskydd, informationssäkerhet, AI och andra rättsområden av betydelse för myndighetens digitalisering. Som verksjurist hos oss kommer du bidra till att skapa säkra och hållbara juridiska förutsättningar för Livsmedelsverkets IT-tjänster och digitala lösningar. Du kommer även vara delaktig i enhetens övriga arbete som sker inom ett brett juridiskt fält, vilket kan inkludera att ansvara för föreskriftsarbeten på myndigheten och att bistå i författningsarbeten både gentemot Regeringskansliet och inom EU. Verksjuristerna har också beslutsrätt i vissa ärenden, till exempel företräder de myndigheten när myndighetens beslut överklagats. Det är ett mycket omväxlande arbete och ofta många korta, snabba frågor att hantera utöver de mer långsiktiga arbetsuppgifterna.
Arbetet på Enheten för juridik sker ofta i samarbete med kollegor på andra avdelningar på Livsmedelsverket, med andra myndigheter och med Regeringskansliet.
I din roll som verksjurist tar du tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
juristexamen,
flerårig aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete,
erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor,
praktisk erfarenhet av att sätta dig in i tekniska lösningar och analysera deras juridiska konsekvenser för verksamheten,
erfarenhet av arbete på domstol eller förvaltningsmyndighet,
goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och dataskydd,
mycket goda kunskaper i svenska, och
goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av:
molntjänster, plattformstjänster eller komplexa IT‐system,
AI‐relaterade tjänster eller ny teknik,
avtalsrätt inklusive IT‐avtal i större organisationer, myndigheter eller offentlig sektor.
Det är även meriterande om du har arbetat i en konsultativ roll.Publiceringsdatum2026-07-27Dina personliga egenskaper
Dina arbetsuppgifter varierar och vår verksamhet utvecklas. Du trivs därför med att arbeta i förändring. Du är trygg i din juristroll och arbetar självständigt med hög integritet. Samtidigt är du prestigelös, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs i en verksamhet där många frågor hanteras parallellt och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete, liksom förmåga att följa instruktioner och rutiner. Du är vidare van att snabbt sätta dig in i, analysera och uppnå resultat i ärenden av olika typer. Du är också en god kommunikatör som anpassar sitt språk till mottagaren. För att vara framgångsrik i din roll och nå ut med din kompetens krävs också en god omvärldsbevakning. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chefer Stella Andersson eller Mia Tjäder. Representant för Saco-S är Linda Welzien och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-14. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02308. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Livsmedelsverket tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju: Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vårt urval grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker i samarbete med vår upphandlade rekryteringspartner Peops Relations, som hanterar delar av processen. Vi undanber oss därför kontakter från andra rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Jobbnummer
10011996